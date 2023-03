Suicide Silence: Sänger Eddie Hermida wird 40 Jahre alt

Es ist nicht ganz leicht, als neuer Sänger in eine etablierte Band einzusteigen. Vor allem nicht, wenn die Band eine der stilprägendsten im Genre ist und der alte Sänger in einem tragischen Unfall ums Leben kam. Eddie Hermida steht nun trotzdem seit fast zehn Jahren am Mikrofon von Suicide Silence – und hat sich in dieser Zeit einen Namen als mehr als nur dem Ersatz für Mitch Lucker gemacht. Heute wird der Musiker 40 Jahre alt.

Frühe Jahre

Empfehlung der Redaktion Suicide Silence: „Ohne Hermida gäbe es uns nicht mehr“ Deathcore Suicide Silence-Gründer Chris Garza sprach anlässlich des zehnten Todestags von Mitch Lucker über den schweren Verlust, den die Band erlitten hat. Hernan Hermida, geboren am 24. März 1983, stammt aus Cabimas in Venezuela. Als er ein Teenager war, zog seine Familie nach Kalifornien. Dort gründete er 2003 seine erste Band Gunmetal Grey. Diese bestand allerdings nicht lange; nach einer EP war Schluss. Eddie Hermida widmete sich All Shall Perish, zu denen er bereits überschneidend mit Gunmetal Grey gehört hatte. Das Debüt HATE, MALICE, REVENGE erschien 2003, in Neuauflage von Nuclear Blast außerdem 2005. Trotz anfänglich stockendem Erfolg gilt die Band als einer der frühen Vertreter des Deathcore-Genres. Wichtige Schritte also auf dem Weg zum aktuellen Posten bei Suicide Silence!

Die Anfänge: All Shall Perish

Zusammen mit All Shall Perish unternahm Hermida seine ersten internationalen Tourneen. Die Alben AWAKEN THE DREAMERS (2008) und THIS IS WHERE IT ENDS (2011) wurden positive aufgenommen. Nachdem sie sich einige Male auf Festivals die Bühne geteilt hatten, übernahm Hermida 2013 den Gesang bei Suicide Silence. Deren ursprünglicher Sänger Mitch Lucker war im Vorjahr im Alter von nur 28 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. All Shall Perish veröffentlichten daraufhin ein Statement, auch ohne ihren Sänger weitermachen zu wollen. 2015 kehrte Hermida allerdings zu All Shall Perish zurück. Zunächst war ein weiteres Album in dieser Aufstellung geplant, 2019 widersprach Hermida dieser Ankündigung jedoch, bevor die Band sich ein Jahr später schlussendlich auflöste.



Von Mitch Lucker-Ersatz zu akzeptiertem Frontmann

Empfehlung der Redaktion Suicide Silence: 10. Todestag von Mitch Lucker Deathcore Heute, am 01. November 2022, jährt sich der Todestag des ursprünglichen Suicide Silence-Frontmanns Mitch Lucker bereits zum zehnten Mal. Für Suicide Silence läuft es hingegen trotz des Einschnitts in die Bandgeschichte, den der Tod eines Gründungsmitglieds wohl oder übel darstellt, auch seit Eddie Hermidas Einstieg gut. Erstmals war er 2013 in einer Neuaufnahme von ‘You Only Live Once’ zu hören. Der Song war 2011 auf THE BLACK CROWN, dem dritten Album der Band und Mitch Luckers letzter Aufnahme, erschienen. Bevor ein neues Album mit neuem Sänger erschien, widmeten sich Suicide Silence allerdings erstmal einer Memorial-Show für ihren verstorbenen Frontmann. Auch danach bemühte sich die Band fortlaufend, die Erinnerung an Mitch Lucker am Leben zu halten. Hermidas erstes Album mit Suicide Silence, YOU CAN’T STOP ME (2014) ist nach einer Zeile benannt, die der alte Sänger vor seinem Tod schrieb. Nach wie vor erinnern sie bei Live-Auftritten an ihren Gründer.



Mit Eddie Hermida an der Spitze schlug die Band dann mit SUICIDE SILENCE (2017) kurz andere klangliche Wege ein, bevor BECOME THE HUNTER (2020) wieder zum Deathcore-Sound zurückkehrte. Das aktuellste Album REMEMBER … YOU MUST DIE erschien erst vor wenigen Wochen. Nach wie vor sind Suicide Silence Vorreiter ihres Genres und haben es dank Eddie Hermida geschafft, sich an der Spitze zu halten. METAL HAMMER wünscht dem Sänger das Beste zum 40. Geburtstag!

