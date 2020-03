Suicide Silence sagen ihre Asien-Tour wegen Coronavirus ab

Wieder eine Tourabsage wegen des Coronavirus: Und dieses Mal trifft es Suicide Silence, die nun ihre Asien-Tour canceln. Damit sind sie nicht die ersten Metalheads, denen derzeit die Liveauftritte erschwert werden. Zuvor sagten Slipknot ihr geplantes Knotfest in Japan ab, Lacuna Coil und Trivium mussten ebenfalls ihre Reisepläne ebenfalls abändern. Auch für die aktuell laufende „The Bay Strikes Back“-Tour von Death Angel, Exodus und Testament wurde der Mailand-Stop auf Eis gelegt.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Via Facebook (Post siehe unten) teilte Suicide Silence ihren Fans die traurige Botschaft mit: „TOUR-UPDATE: Wie viele von Euch wahrscheinlich bereits vermutet, haben uns die Reisehinweise und Verschiebungen von Festivals / Shows in ganz Asien gezwungen, unsere geplante Tour in China, Japan, Hongkong, Südkorea, Taiwan, Thailand und Indonesien abzusagen. Wir werden unser Bestes geben, um die ausgefallenen Termine in der Region zu verschieben. Weitere Informationen folgen in Kürze. Bleibt alle sicher da draußen!“

Auch in Deutschland breitet sich das Virus weiter aus. Die Zahl der Infizierten beträgt hierzulande mittlerweile mehr als 1.100 und möglicherweise folgen auch bald aus Sicherheitsgründen die ersten abgesagten Liveshows. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfiehlt aufgrund der aktuellen Lage keine Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern stattfinden zu lassen wie er über Twitter mitteilte. Dabei handelt es sich aber bisher nur um eine Empfehlung, keine Anordnung.

