Suicide Silence: Song wird aus „Devil May Cry 5“ wegen sexueller Belästigungsvorwürfe entfernt

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Capcom einen neuen Trailer zum kommenden Actionspiel „Devil May Cry 5" präsentiert. In dem Trailer hört man auch den Theme-Song von Dämonenjäger Dante. Dieser wurde gemeinsam von Suicide Silence und Cody Matthew Johnson geschrieben, dem Komponisten des Spiels. Aufgrund von Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens wird der Song nun aber vermutlich aus dem gesamten Spiel entfernt.

Das Lied heißt ‚Subhuman‘ und wurde für Dante, einen der spielbaren Charaktere von „Devil May Cry 5“, geschrieben. Auf Twitter hat Komponist Cody Matthew Johnson stolz die Verfügbarkeit des Songs und des dazugehörigen Musikvideos verkündet:

Two years in the making, I can finally announced I composed Dante's theme for Devil May Cry 5 in collaboration with death core pioneers Suicide Silence. The song is released on all major streaming services and the music video is up on Youtube! pic.twitter.com/unuEHgVWnn

— Cody Matthew Johnson (@codymatthewj) September 19, 2018