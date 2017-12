Supper’s Ready: Neues Festival in Süddeutschland

Am 9. Juni 2018 wird der SchieferErlebnis-Park in Dormettingen zum Musik-Spektakel-Platz umfunktioniert. Mit Supper’s Ready startet ein neues Festival in Süddeutschland und punktet mit einem überschaubaren, aber frohlockenden Line-up.

Zu den bereits zuvor bestätigten Bands Pretty Maids, We Butter The Bread With Butter, Evil Invaders und Dark Tranquillity gesellen sich nun noch die Metalcore-Männer von Callejon und die Balinger Endlevel. Neben Bühnen-Wumms werben die Produxion-Veranstalter mit Geschehnissen außerhalb der Live-Gigs, dabei verzichten sie jedoch gänzlich auf Details.

„Ein extravagantes Gelände, ein außergewöhnliches Konzept und jede Menge Überraschungen abseits des Bühnengeschehens: Wir laden Euch ein zum SUPPER’S READY, dem neuen Event in Süddeutschland!“

Macht speziell auch im Hinblick auf den Erlebnis-Freizeitpark, in dem man unter anderem Fossilien sammeln kann, durchaus neugierig. Knapp 50 € kostet das Event-Ticket und kann über die Homepage des Festivals eingeheimst werden.