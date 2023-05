Symphonic-Metaller Epica für Metallica M72-Tour angesagt

Epica veröffentlichten ein Statement in den Sozialen Medien, in dem es heißt, die Band werde Metallica am 17.05. im Stade de France in Paris und am 28.05. im Vorksparkstadion Hamburg unterstützen.

In dem Post schreibt die Band: „Das ist das Ultimative für jede Metal-Band und wir können es kaum erwarten, unser Flair der M72-World-Tour hinzuzufügen. Das werden UNGLAUBLICHE Shows.“

Epica Sängerin Simone Simons kommentiert: „Wir freuen uns riesig, die Bühne mit den legendären Metallica teilen zu dürfen, die einen großen Einfluss auf die gesamte Musikszene hatten, Epica eingeschlossen.“

Die Niederländer ersetzen in diesen Konzerten die amerikanische Band Five Finger Death Punch. Sänger Ivan Moody unterzog sich kürzlich einer Hernien-Operation nach einer Verletzung und muss sich davon erholen.

Die Symphonic-Metaller Epica waren im Frühjahr mit Apocalyptica auf der „The Epic Apocalypse“-Tour in Europa unterwegs und haben für den Sommer weitere Festival-Konzerte geplant.

Metallica sind aktuell auf ihrer „M72“-Welttournee, um das kürzlich erschienene Album 72 SEASONS zu präsentieren.

