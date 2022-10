System Of A Down kündigen bald etwas für 2023 an

auch interessant

System Of A Down hecken irgendetwas aus. Das hat Frontmann Serj Tankian in einem aktuellen Interview verraten (siehe Video unten). Allerdings hat er dabei leider verschwiegen, um was sich die Pläne konkret drehen. Alles, was er sagen konnte und wollte, war, dass die Band für kommendes Jahr eine Mitteilung vorbereitet.

„Bis hierhin haben wir über nichts gesprochen“, gab der System Of A Down-Sänger zu Protokoll. „Wir werden eine Ankündigung über etwas im nächsten Jahr machen, über das ich euch nicht wirklich etwas erzählen kann. Das wäre also das. Aber über alles, was darüber hinaus geht, kann ich nicht wirklich reden.“ Da Serj Tankian hier nicht gerade konkret wird, bleibt uns nur übrig, über die Absichten der Gruppe zu spekulieren. Rein theoretisch denkbar wäre zwar, dass das Quartett ein neues Album in der Mache hat. Doch da die Musiker untereinander in einer Art kreativem Kompetenzgerangel stecken, erscheint diese Möglichkeit wenig wahrscheinlich. Naheliegender ist, dass es sich um eine Tour handelt.

Die Zeit rennt

System Of A Down-Drummer John Dolmayan meinte im Juli 2022 in Zusammenhang mit den beiden neuen Tracks ‘Protect The Land’ und ‘Genicidal Humanoidz’, die Band „vergeude“ ihr Talent. „Es war nett, etwas zu rauszubringen, aber es hat mich auch an das Potenzial erinnert. Denn offensichtlich haben wir der Welt noch immer etwas zu geben. Und wenn man etwas veröffentlicht, das tatsächlich eine Wirkung hat, denkt man sich: ‚Wieso machen wir das nicht die ganze Zeit?‘ […] Wir haben dieses Geschenk von Gott oder wem auch immer — und wir vergeuden es. Es ist eine Beleidigung für alle, die versuchen, ihren Durchbruch zu schaffen.

HYPNOTIZE VON SOAD JETZT BEI AMAZON ORDERN!

Wir haben es geschafft, wir haben das Talent, wir haben das Können, wir haben eine uns verehrende Fan-Gemeinde, wir haben 30 Millionen Alben oder mehr verkauft. Und die Fans haben Hunger auf mehr — doch wir machen es einfach nicht. Das ist das Schlimmste auf der Welt aus Sicht eines Künstlers: Das Können zu haben und es nicht zu tun. So tut man sich nur selbst weh.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.