Musik von System Of A Down ist offenbar unangebracht in den Warenlagern von Amazon

Ein durchweg positives Image hat Amazon schon länger nicht mehr. Zwar bestellen unzählige Menschen bei dem Online-Händler und ziehen sich auf dessen Streamingportal unter anderem Filme, Serien und Fußballspiele rein. Doch es gibt immer wieder Kritik an der unfairen Behandlung und Bezahlung der Mitarbeiter in den Lagerhäusern. Nun hat eine Amazon-Mitarbeiterin dem negativen Aspekt des globalen Konzerns eine weitere unschöne Komponente hinzugefügt.

So überwacht das Unternehmen offenbar, welche Musik im Warenhaus der Firma läuft. System Of A Down kommt aus irgendeinem Grund dort nicht so gut an. Die TikTok-Userin vivalahabibi hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie ‘Chop Suey’ im Lager gespielt wird, nur um nach kurzer Zeit abgedreht zu werden. Dazu schreibt die Angestellte: „Unser Amazon-Warenlager hat System Of A Down nicht mal eine Minute gespielt, bevor sie es abgestellt haben, weil es unangebracht ist. Das ist das letzte Mal, das ich einen Vorschlag mache.“ Nun stellt sich natürlich die Frage, warum Amazon in seinen Warenhäusern keine System Of A Down-Tracks laufen haben will.

Als Antwort bieten sich gleich mehrere Gründe an. Entweder war ‘Chop Suey’ als Song zu laut und zu chaotisch. Oder der Herr über die Beschallung der Lagerarbeiter fand die Textzeile mit dem „self-righteous suicide“ nicht passend. Möglich ist auch, dass er Serj Tankian und Co. als aufrührerische Band einstufte. Oder alles zusammen. Wie dem auch sei: vivalahabibi berichtete immerhin in einem zweiten Video, dass Amazon zumindest die Indie-Band Tame Impala im Lager spielt. „Ich bin überrascht, dass mein Amazon-Lager Tame Impala spielt anstatt des üblichen Top 40-Mists, der mein Gehirn grillt. Nichtsdestotrotz bin ich dankbar dafür, dass bei meiner Arbeit Musik läuft, auch wenn sie Müll ist. Keine Beschwerden.“

Davon hat sogar bereits System Of A Down-Sänger Serj Tankian mitbekommen. So berichtet er in den sozialen Medien davon (siehe unten) und fragt: „Ernsthaft?“