‘Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht’ ab September bei Amazon

Nach der Ankündigung der neuen Amazon Prime-Serie im Herbst 2017, die an die epische Fantasy-Trilogie ‘Der Herr der Ringe’ von J. R. R. Tolkien anlehnen soll, steht nun endlich der Titel derselben fest: ‘Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht’.

Neben zahlreichen bereits bekannten und noch unbekannten Charakteren präsentiert die Serie eine völlig neue Vorzeit-Ära um die Entstehung der ersten Ringe und den Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron.

Vielversprechende Worte von Amazon

Ferner berichtet Amazon von einer Ära, „in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten, ungeahnte Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seidenen Faden hing und der größte Bösewicht, der je Tolkiens Feder entsprungen ist, der die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen drohte.“ Seht hier den ersten Teaser zur Show.