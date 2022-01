‘Beavis and Butt-Head’: Die Rückkehr

Sie waren in den Neunziger Jahren die einzig wahren Metaller auf MTV, und nun werden sie ihr Comeback feiern. Beavis and Butt-Head sollen laut Mike Judge (Autor, Produzent und Stimmengeber beider ikonischer Charaktere) noch 2022 zurückkehren. Geplant sei ein brandneuer Film und noch mehr auf dem Streaming-Sender Paramount+. „Es gibt noch keinen genauen Termin, aber es wird bald sein. Die beiden brauchen noch ein bisschen Zeit, um in Form zu kommen“, so Judge via Twitter.

Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn — Mike Judge (@MikeJudge) January 5, 2022

In seinen Tweet fügte Judge noch Skizzen der beiden Protagonisten hinzu, die natürlich gealtert, aber noch immer unverkennbar sind. Im Nachfolger von ‘Beavis and Butt-Head Do America’ (1996) werden wir also die erwachsenen, aber vermutlich keinen Deut vernünftigeren Beavis und Butt-Head erleben. Bereits im Juli 2020 kündigte der Sender Comedy Central an, dass sie einen umfassenden Deal mit dem Emmy Award-Gewinner Mike Judge beschlossen hätten, um ‘Beavis and Butt-Head’ wiederzubeleben. Comedy Central plant mit zwei neuen Staffeln, die sowohl alte als auch neue Fans ansprechen soll – Generation X-Eltern mit ihren Generation Z-Kindern.