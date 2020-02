System Of A Down-Musiker streiten sich wegen Bernie Sanders

Da bei System Of A Down nur live etwas passiert, lancieren nun John Dolmayan und Shavo Odadjian ihre eigenen Nebenprojekte.

Während bei System Of A Down ein kreativer sowie zwischenmenschlicher Stillstand herrscht - neue Musik von den US-Metallern ist erstmal nicht zu erwarten, schwingen sich Schlagzeuger John Domayan und Bassist Shavo Odadjian auf, mit ihren Nebenprojekten für Furore zu sorgen. So hat Dolmayan mit seiner Gruppe These Grey Men jüngst ein Musikvideo gedreht (siehe Instagram-Post unten). Mit dabei ist auch Avenged Sevenfold-Frontmann M. Shadows, der auf dem zugehörigen Track singt. Später im Jahr wollen These Grey Man ein Album mit Cover-Versionen veröffentlichen. In der Internet-Talkshow von Avenged Sevenfold-Bassist Johnny Christ sagte Dolmayan über seine zweite Band: "Es macht eine Menge…