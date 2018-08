Tankard: Exklusive Videopremiere von ‘Don’t Bullshit Us!’

Die Erfinder der sinnbefreiten Stilrichtung „Alcoholic Metal“ feierten im Jahr 2017 mit ihrem 17. Studioalbum ONE FOOT IN THE GRAVE (Review siehe hier) ein beinahe unglaubliches Jubelfest: Die Humpen wurden erhoben auf 35 Jahre Tankard.

Weiterlesen Auch wenn sich im Lauf der letzten drei Dekaden vieles geändert hat, eines ist noch genau wie am Anfang: Tankard sind vier Metal-Maniacs aus Frankfurt – authentisch, laut und manchmal betrunken. Und daran wird sich auch in den nächsten 35 Jahren nichts ändern!

Das beweist auch der neueste Videoclip zu ‘Don’t Bullshit Us!’ aus ONE FOOT IN THE GRAVE, der wie bereits ‘Fooled By Your Guts’ (2014) von Kunststudenten der RMIT University in Melbourne, Australien, kreiert wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=8d4IKTPFUz0 Video can’t be loaded: TANKARD – Fooled By Your Guts (OFFICIAL VIDEO) (https://www.youtube.com/watch?v=8d4IKTPFUz0)

Regie führten Delaney Gray und Gab Miller, produziert wurde das Video von Aaron McLoughlin und Simon Norton. McLoughlin berichtet über die Produktion:

„Die Umsetzung des Ganzen hat circa 3.000 Stunden in Anspruch genommen. Sehr viel Zeit benötigen immer die Konzeption, Vorabvisualisierung und Planungsphase.



Alles ist digital handgemalt und wurde Bild für Bild auf Wacom Cintiq Tablets im hochmodernen Animationsstudio der Universität hergestellt. Hier trifft alte auf neue Schule.“

Maximum Bewegung

Man hatte sich dazu entschlossen, dem Clip eine Art Kritzel-Look zu verpassen, so McLoughlin weiter: „Wir fanden, dass das perfekt zu Gerres grandiosem Gesang und dem energetischen Song passt.

Dadurch konnte das Animations-Team etwas schneller daran arbeiten, ein originelles Video umzusetzen, in dem sich stets alles wie verrückt bewegt.

Lustig und ernsthaft zugleich

Und obwohl es ein lustiges Video ist, wollten wir dennoch die Intensität der ernsthaften Message des Songs rüberbringen. Ich bin total stolz auf das Ergebnis, die Studenten hier haben einen fantastischen Job gemacht!“

Weiterlesen Tankard-Sänger Gerre hat ebenfalls ein paar Worte zum neuen Clip übrig: „Auch wenn unsere letze Scheibe ONE FOOT IN THE GRAVE schon ein Weilchen draußen ist, sind wir total froh, euch diesbezüglich einen zweiten offiziellen Videoclip präsentieren zu können.

Aaron Mcloughlin hat wieder ganze Arbeit geleistet, der Comic-artige Clip passt zum Humor von Tankard wie die Faust aufs Auge, obwohl mittlerweile mein Bäuchlein, wie im Video präsentiert, nicht mehr ganz so rundlich ist… hahahaha! In diesem Sinne: Don’t bullshit us anymore and keep on thrashing!“

Seht hier exklusiv die Videopremiere von ‘Don’t Bullshit Us!’: