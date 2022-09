Tankard: Kynophobie für Fortgeschrittene

Textlich dreht sich auf PAVLOV’S DAWGS (VÖ: 30.09.2022) aber nicht alles um Gerres Kynophobie (Angst vor Hunden), sondern auch gesellschaftlich relevante Themen. ‘Ex-Fluencer’ ist ein schönes Beispiel dafür. „Wir sind bekanntlich Kinder der Achtziger, als es diesen ganzen Krempel noch nicht gab. Aber auch wir nutzen die Sozialen Medien. Es gibt jedoch junge Menschen, die sich komplett in dieser Welt verlieren und nur noch auf Klicks aus sind. Unsere fiktive Geschichte geht am Ende gut aus, aber natürlich lauert dort ein Gefahrenpotenzial.“

'Lockdown Forever' klingt auch nicht unbedingt nach einem erstrebenswerten Zustand. „Das ist natürlich ebenfalls ein fiktives Szenario. Was würde passieren, wenn wir alle ab jetzt für immer zu Hause bleiben müssten? Grundsätzlich habe ich versucht, eine Mischung aus ernsten und humoristischen Texten zu schreiben, wie eigentlich bei allen Alben. Unser Debüt ZOMBIE ATTACK nehme ich mal raus, da waren wir noch sehr jung und haben nur Horrorfilme geguckt, haha.

Es gibt natürlich Leute, die uns komplett in die Fun-Ecke stellen. Aber daran sind wir auch selbst schuld. Zu beiden von dir angesprochenen Songs wird es übrigens Videos geben. ‘Ex-Fluencer’ wird einen Clip mit Live-Material vom diesjährigen Rockharz enthalten, und zu ‘Lockdown Forever’ denken wir uns noch etwas aus.“ Textlich wie musikalisch auffällig ist der getragene Rausschmeißer ‘On The Day I Die’, der die üblichen Thrash-Grenzen deutlich sprengt. „Bei uns läuft es immer so, dass ich die Songs ganz zum Schluss bekomme, wenn sie mehr oder weniger fertig sind.

Dann denke ich mir eine Melodie aus und singe erst mal irgendwelche Wörter darüber. Bei dieser Nummer schoss mir sofort die Zeile „On the day I die“ in den Kopf. Auf dieser Basis dachte ich darüber nach, was ich in meinen letzten 24 Stunden tun würde. Wen will ich noch mal in den Arm nehmen, welche Missverständnisse klären, mich bei wem entschuldigen? Der Song konnte nur als Rausschmeißer funktionieren, ist aber mein Albumfavorit.“

