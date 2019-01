Tarja Turunen: „Niemand sagt mir, was ich zu tun habe.“

Marihuana ist Schuld an zerstörten Leben und Tragödien – zumindest, wenn man Ted Nugent glauben möchte.

Don't legalize it? – Wie so häufig teilt Musiker Ted Nugent gerne und offen seine Meinung kund. In einem Interview mit ‘Rock Talk With Mitch Lafon’ erzählte er kürzlich, was er von der Legalisierung von Marihuana in Kanada hält. Dort ist es seit Oktober diesen Jahres erlaubt Gras zu kaufen und zu konsumieren. Nugent holte für seine Antwort auf die Frage, was er denn davon halte, weit aus und schilderte sehr dramatisch, wieso er das Ganze für eine schlechte Idee hält: "Kanada ist absolut verrückt. Ich liebe meine kanadischen Freunde, aber Trudeau (kanadischer Premierminister) ist angenehm benebelt und dabei trifft er…