Ted Nugent über Meat Loaf: „Er war ein trotziger Hurensohn und dafür liebe ich ihn“

Während eines Auftritts in der „Joe Piscopo Show“ würdigt Ted Nugent den legendären Rock-Sänger Meat Loaf, der am 20. Januar 2022 im Alter von 74 Jahren verstarb. Nugent erinnert sich an die langjährige gemeinsame Historie der beiden Musiker, speziell an die gemeinsame Zeit während der Produktion von FREE FOR ALL (1976).

„Dieser Typ war so begabt. Und was noch wichtiger ist, er war ein lustiger Mistkerl. Er war ein leuchtendes Beispiel für guten Willen, Anstand und Arbeitsmoral. Ich kann nicht genug davon schwärmen, was Meat Loaf für das Leben, die Freiheit und das Streben nach Rock ’n‘ Roll-Glück verkörpert hat. Was für eine treibende Naturgewalt er war.“

Humor und Übermut

(…) Im Studio waren wir alle clean und nüchtern, sodass unser Humor, unser Lachen, unsere Leidenschaft und unsere Arbeitsmoral vereint waren, um die ultimative musikalische Leistung zu erbringen. Zwischen mir und Meat Loaf und [Produzent] Tom Werman und jedem in unserem Team war es eine absolute Lachorgie. Aber sobald der Aufnahmeknopf gedrückt wurde, war es eine ernste Angelegenheit, ohne den Sinn für Humor, die Leidenschaft und die Unverschämtheit zu verlieren, und, was noch wichtiger ist, den Trotz. Was macht die beste Musik von Meat Loaf aus? Er war ein trotziger Hurensohn, und dafür liebe ich ihn. Und das wird uns immer begleiten.“

Gerüchten zufolge war Meat Loaf an COVID-19 erkrankt