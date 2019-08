Tenacious D offenbar mit Jack White im Studio

Tenacious D sind immer für einen Spaß zu haben. Das liegt in der Band-DNA sowie in den Genen von Jack White und Kyle Gass begründet. Kein Wunder also, die beiden Musiker sogleich eine Idee hatten, als sie neulich Jack White trafen. „Jack wer?“, mögen sich womöglich ein paar Metaller da draußen fragen. Das ist der Typ von The White Stripes, deren Hit ‘Seven Nation Army’ oft in fürchterlichen Techno-Versionen nach Toren in Fußballstadien ertönt.

Personeller Zuwachs

Jedenfalls liefen sich die Herren Black, Gass und White vor rund zehn Wochen auf dem Londoner Flughafen über den Weg. Und wenn man schon mal jemandem begegnet, der sich im Business auskennt (Jack White hat sein eigenes Label Third Man Records), kann man den doch gleich ein wenig einspannen. Gesagt, getan. Also machten Tenacious D flugs ein Selfie und präsentierten auf Instagram just ihren neuen Merchandise-Verkäufer (siehe Foto unten). Ob die Indie Rock-Ikone wirklich T-Shirts bei den Konzerten der beiden Spaß-Rocker vertickt, bleibt indes überaus fraglich.

Doch damit nicht genug: Offenbar hat das neue Trio Infernale noch einiges mehr vor! Wie Jack Black jüngst während einer Live-Show in Nashville, Tennessee verraten hat, machen Tenacious D gemeinsame musikalische Sache mit Jack White. „Wir sind heute hinüber zu seinem Haus und haben einen brandneuen Song aufgenommen!“, freute sich der Schauspieler. Erscheinen soll das Stück angeblich über Third Man Records irgendwann in der näheren Zukunft. Nun bleibt nur noch abzuwarten, ob das Lied unter dem Namen Tenacious D oder einem anderen Bandnamen erscheint, sowie ob die drei noch weitere Songs im Köcher haben.

