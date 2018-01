Tengger Cavalry: Videopremiere von ‘Cian Bi (Fight Your Darkness)’

Die New Yorker Band Tengger Cavalry („Die Armee des Himmelsgottes“) verbindet mongolischen Obertongesang mit geigenbasiertem Folk-Metal und hat es seit 2010 schon auf fünf Alben gebracht. Am 23. Februar 2018 erscheint das sechste Werk CIAN BI via Napalm Records.

CIAN BI handelt von einem vorzeitlichen Nomadenstamm, der nach Nordchina zog, um die unterschiedlichen Kulturen zu vereinen. Der Kampfgeist der Nomaden ist das Mittel, um fremde Kulturen in Harmonie nebeneinander existieren zu lassen – wie es eben sein sollte.

Verzerrte Gitarren und Doublebass-Blastbeats treffen auf den einzigartigen, zentralasiatischen Gesangsstil. Dazu noch die mongolische Pferdekopfgeige (Morin Chuur), und der ungewöhnliche, innovative Sound ist komplett.

Band-Mastermind Nature Ganganbaigal dazu: „Der Stamm aus der Grassavanne zieht in die Felder gen Süden. Eine Dynastie, die sich entwickelte, veränderte und weiterentwickelte. Eine blutige Straße zwischen Nordchina und der Mongolei.“

Seht hier das Video zu ‘Cian Bi (Fight Your Darkness)’: