Termine für nächste Steam-Sales bekanntgegeben

auch interessant

Vom anstehenden Thanksgiving-Fest in den USA bekommen wir in Europa größtenteils die Nebenwirkung mit: Black Friday. Der Tag nach dem Erntedankfest ist der Startschuss für den Weihnachtseinkauf. Dementsprechend werben Läden mit großen Rabatten. PC-Spieler können sich allerdings auf weit mehr als den Black Friday freuen, denn die Plattform Steam hat die Zeiträume seiner kommenden Sales bekannt gegeben.

Herbst-Sale läuft bis nächste Woche

Empfehlung der Redaktion Steam: Spiele-Plattform bricht Nutzerrekord Valves Game-Client Steam hat einen Nutzerrekord aufgestellt: Am Wochenende waren über 30 Millionen Nutzer gleichzeitig online. Die Herbstaktion startete so beispielsweise heute. Vom 22. November an läuft der Sale eine Woche, endet also am 29. November um 19 Uhr. Was genau rabattiert sein wird, seht vorher nicht direkt fest, im Trailer waren allerdings Spiele wie ‘Hitman 3’, ‘Cyberpunk 2077’, ‘Stray’ und ‘Hades’ zu sehen.



Startschuss für die Steam Awards

Zeitgleich starteten außerdem die Nominierungen für die Steam Awards 2022. Darüber kann die Steam-Community abstimmen. Insgesamt können vorher in elf Kategorien Games nominiert werden. Dies ist über die Store-Seite des Spiels möglich und bringt ein neues Steam-Abzeichen. Unter anderem werden neben dem Spiel des Jahres der Titel mit dem innovativsten Gameplay, die tiefgründigste Story oder der beste visuelle Stil geehrt. Neu ist die Kategorie des besten Spiels für unterwegs, Musikfans könnte der beste Soundtrack interessieren.

Nächste Rabattaktionen bereits bekannt

Auf den Herbst folgt dann auch schon bald der Winter. Über die Feiertage hält Steam seinen Winter-Sale ab. Als Zeitraum bestätigte die Plattform den 22. Dezember bis 5. Januar 2023. Wer dann nicht fündig wird, kann auf den Frühling warten: Vom 16. bis 23. März gibt es neue Rabatte. Alle Termine darüber hinaus sind spekulativer, aber anhand der Vorjahresevents gut einschränkbar. Für den nächsten Sommer-Sale rechnen Gamer mit der letzten Juni- sowie der ersten Juli-Woche. Darüber hinaus gibt es bei Steam aber auch noch immer Publisher-Sales über manche Wochenenden, Genre-Rabatttage, sowie die „Midweek Madness“. Dem Spielen steht also nichts im Weg!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.