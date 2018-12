Weihnachten für Gamer: Diese Geschenke gehören unter jeden Baum

Jedes Jahr das gleiche Problem: Der 24. Dezember kommt immer so plötzlich und dann geht der Last-Minute-Stress mit der Suche nach den richtigen Geschenken wieder los. Um euch in diesem Jahr die Suche nach dem passenden Präsent zu erleichtern, haben wir in dieser Übersicht die besten Weihnachtsgeschenke für Gamer zusammengestellt.

Headsets

Wer ungestört zocken will, braucht ein Headset. Diese haben nicht nur den Vorteil, dass man seine Mitmenschen nicht stört, auch kann man in Multiplayer-Partien komfortabel mit seinen Team-Mitgliedern sprechen. Und Headsets können auch einen Spielvorteil bieten, hört man doch Gegner und andere Geräusche viel besser. Kurzum: Headsets sind das perfekte Weihnachtsgeschenk für Gamer. Wir haben hier gleich drei Modelle in unterschiedlichen Preisklassen:

Corsair HS50 Gaming-Headset

Mit einem Preis von weniger als 60 Euro ist dieses Stereo-Headset zwar besonders günstig, dennoch ist es dank der weichen Polster auch bei langen Spiele-Sitzungen sehr bequem und bietet einen für den Preis sehr guten Sound und ein Mikro, mit dem andere Spieler einen kristallklar verstehen. Besonderer Clou: Das Mikrofon lässt sich abnehmen, falls man es nicht braucht.

Sennheiser GSP 600

Hervorragende passive Geräuschunterdrück aufgrund des geschlossenen Designs sowie erstklassiger Sound via Treiberspulen aus Aluminium zählen zu den Höhepunkten dieses Gaming-Headsets von Sennheiser. Es lässt sich individuell jeder Kopfform anpassen und das Mikrofon kann bei Nichtverwendung einfach nach oben weggeklappt werden, damit das Gesicht frei ist. Außerdem verfügt das Mikro über Noise-Cancelling, wodurch störende Außengeräusche herausgefiltert werden. Kompatibel ist es mit PC, Mac, Xbox und PS4.

Turtle Beach Stealth 600

Für unter 100 Euro bekommt man dieses kabellose Gaming-Headset welches eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden verspricht. Es ist angenehm zu tragen und auch für Brillenträger geeignet. Das Mikrofon kann ganz einfach hochgeklappt werden und das Headset verfügt auch über virtuellen Surround-Sound. Und dank vier Audiovoreinstellungen lässt sich auch der Sound des Headsets festlegen.

Externer DAC

Jedes Headset klingt nur so gut wie die Soundquelle, an die man es anschließt. Und euer Fernseher liefert nicht zwingend kristallklaren Sound. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung: Der Einsatz eines DAC.

DAC steht für „Digital-to-Analog Converter“ und beschreibt damit ein System, welches digitale Signale in analoge umwandelt. DACs haben dadurch den Vorteil, dass sie den Sound eurer Audioquelle maßgeblich verbessern können. Stellt euch einen DAC vereinfacht ausgedrückt als externe Soundkarte vor, um einen ungefähren Eindruck davon zu erhalten, was euch erwartet.

Natürlich gibt es auch hier beim Preis quasi keine Obergrenze. Weil wir aber nicht wollen, dass ihr für eure Weihnachtsgeschenke für Gamer vorher noch eine Bank ausrauben müsst, haben wir hier zwei verschiedene Modelle für euch.

DAC NTK003-DE von Neoteck

Dieser DAC kostet um die 25 Euro, Abstriche in Aussehen oder Funktionsumfang muss man aber nicht machen, lediglich die großen Aufdrucke auf der Oberseite sind eine Frage des persönlichen Geschmacks. Das Gehäuse ist aus Aluminium, des Weiteren werden Abtastraten von 192 KHz/24 Bit unterstützt. Weitere Eigenschaften:

TOSLINK- und Koaxial-Eingang

RCA-Ausgang

3,5-mm-Audioausgang

Automatische Stummschaltung und Lärmminderung

Lautstärkeregler

Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, z.B. Fernseher, Spielekonsolen, PC

FiiO E10K Olympus 2

Dieser DAC von FiiO ist mit einem Preis von knapp 80 Euro zwar teurer als das obere Modell, dafür besitzt der FiiO E10K Olympus 2 aber einen integrierten Kopfhörerverstärker. Und hochwertige interne Komponenten wollen darüber hinaus einen erstklassigen Sound versprechen. Das Gehäuse ist aus schwarz eloxiertem Aluminium. Weitere Eigenschaften:

Micro-USB-Anschluss

Koaxial-Ausgang

3,5-mm-Klinkenstecker

Lautstärkeregler

Bass Boost

Gain-Schalter (Low/High)

Kopfhörerständer

Ein Gaming-Headset will nicht einfach lieblos auf die Couch oder den Schreibtisch abgelegt, sondern stilvoll und sicher aufbewahrt werden. Und mit dem passenden Kopfhörerständer geht das besonders gut. Hier sind zwei Vorschläge von uns:

Kopfhörerständer von Satechi aus Aluminium

Dieser Kopfhörerständer von Satechi sieht dank seiner Aluminium-Konstruktion besonders elegant aus und ist obendrauf auch noch sehr hochwertig. Die Unterseite des runden Standfußes ist gummiert, dadurch verrutscht er nicht. Die Oberseite ist gepolstert, sodass euren teuren Kopfhörern nichts passieren kann. Die Höhe dieses Kopfhörerständers beträgt 26 Zentimeter und er ist in vier verschiedenen Farben erhältlich (Gold, Grau, Rose Gold, Silber). Preis: Ungefähr 30 Euro.

Kopfhörerständer von Avantree aus Holz und Aluminium

Dieser Kopfhörerständer im Bambus-Look hat einen stabilen Arm aus Aluminium und darüber hinaus noch ein besonderes Gimmick: Der Standfuß ist gleichzeitig auch ein kleines Schälchen für die Aufbewahrung von Kopfhörerkabeln. Die Oberseite ist zwar nicht gepolstert, dafür aber abgerundet, poliert und aus weichem Holz, sodass man keine Angst um seine Kopfhörer haben muss. Weiteres Highlight: Durch die Höhe von 30,5 cm eignet sich dieser Kopfhörerständer auch für besonders große Kopfhörer-Modelle und Gaming-Headsets. Preis: Circa 20 Euro.

SNES Classic Mini

Retro-Gaming ist beliebt wie nie und Nintendo hat mit den beiden Mini-Konsolen NES Classic Mini und SNES Classic Mini zwei Volltreffer gelandet – anders als Sony mit der PlayStation Classic. Bei der „Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System“, so der volle Name, handelt es sich um eine Neuauflage der beliebten SNES-Konsole im Miniaturformat. Sie kommt mit zwei Controllern und 21 vorinstallierten Spielen:

Contra III The Alien Wars Donkey Kong Country EarthBound Final Fantasy III F-ZERO Kirby Super Star Kirby’s Dream Course The Legend of Zelda: A Link To The Past Mega Man X Secret Of Mana Star Fox Star Fox 2 Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting Super Castlevania IV Super Ghouls ’n Ghosts Super Mario Kart Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars Super Mario World Super Metroid Super Punch-Out!! Yoshi’s Island

Die Konsole kann ganz normal via HDMI-Kabel an moderne Fernseher angeschlossen werden und alle Spiele laufen mit 60 Hz. Dem 16-Bit-Retrospaß steht somit nichts mehr im Weg. Preis: Circa 80 Euro.

Bonus-Tipp: Die Kabel der mitgelieferten Controller sind mit einer Länge von 140 mm leider relativ kurz. Daher empfiehlt sich die Anschaffung passender Verlängerungskabel. Ein Zweierpack mit einer Länge von jeweils drei Metern kostet um die 11 Euro:

Digitale Geschenke

Was schenkt man dem Gamer, der schon alles hat? Richtig: Digitale Güter in Form von Guthaben-Karten. Zugegeben, sie machen nicht so viel her wie ein physisches Geschenk, dafür ist man hier aber auf der sicheren Seite und man macht bestimmt nichts verkehrt. Hier unsere Empfehlungen:

Xbox Live Gold: Mitgliedschaft über 6 Monate

Eine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold bietet verschiedene Vorteile, darunter monatliche Gratisspiele und exklusive Rabatte im Xbox Store. Aber auch für Online-Multiplayer ist solch eine Mitgliedschaft Pflicht. Das Abo für 6 Monate kostet knapp 30 Euro. Wer bei Amazon.de bestellt, muss sich um Lieferzeiten keine Sorgen machen, denn die Mitgliedschaft wird digital als Download-Code verschickt.

PlayStation Plus: Mitgliedschaft über 12 Monate

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus bietet ähnliche Vorteile wie ein Abo bei Xbox Live Gold: Auch hier warten monatliche Gratisspiele und exklusive Preisnachlässe im PlayStation Store auf alle Mitglieder. Und wer online zocken will, muss so oder so ein Abo abschließen. Außerdem werden durch die Mitgliedschaft Cloud-Backups ermöglicht. Die Mitgliedschaft über 12 Monate kostet knapp 60 Euro. Und auch hier bekommt ihr einen Download-Code.

