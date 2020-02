The Black Dahlia Murder: Neues Album gibt’s als Dungeons & Dragons-Set

Das wird Dich auch interessieren





Mit VERMINOUS haben The Black Dahlia Murder kürzlich ihr bereits neuntes Studioalbum angekündigt, das am 17. April erscheinen wird. Den Titeltrack zur Platte gibt es bereits zu hören und damit einen ersten Hinweis, was einen auf dem neuen Langspieler erwartet.

Die Platte ist in Form von CD und Vinyl, die das giftgrüne Cover ziert, vorbestellbar. Neben gängigen Sets, in denen Merchandise-Artikel mit Tonträgern kombiniert werden, haben The Black Dahlia Murder sich aber auch etwas einfallen lassen, was Nerd-Herzen höher schlagen lässt.

VERMINOUS als D&D

In einer besonderen Box gibt es neben der CD zum neuen Album auch ein Pen-&-Paper-Rollenspiel im Stil der neuen Platte mit jeder Menge Zubehör, wie man es von Dungeons & Dragons 5 kennt.

Man kann sich dabei durch ein zerstörtes Königreich kämpfen und nebenbei von VERMINOUS beschallen lassen. Das Rollenspiel soll sowohl für Neulinge als auch Fortgeschrittene geeignet sein. Einziger Makel: Die Edition ist auf 500 Stück limitiert und leider bereits ausverkauft!

VERMINOUS bei Amazon