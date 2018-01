The Cranberries: Dolores O’Riordan gestorben

Die Sängerin der Band The Cranberries ist völlig unerwartet im Alter von 46 Jahren gestorben, wie ihr Management mitteilte. O’Riordan habe sich gerade für Aufnahmen in London befunden.

Angaben zur Todesursache gibt es keine, doch die Sängerin litt schon lange unter einer bipolaren Störung. Die Familie bittet um Achtung der Privatsphäre der Hinterbliebenen.

The Cranberries wurden in den Neunzigern durch den Hit ‚Zombie‘ weltbekannt. 2017 erschien ein Album mit Akustikversionen ihrer größten Hits.

O’Riordan hinterlässt drei Kinder aus ihrer 2014 geschiedenen Ehe. Ruhe in Frieden, Dolores.

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal

— The Cranberries (@The_Cranberries) January 15, 2018