The Grindmother: Mini-Doku zum Bandprojekt der Grind-Oma

Clown Core ist eine kurriose Internet-Band, die bereits einige kurze Musikclips veröffentlichte. Jetzt erschien ein neues verrücktes Video zu ‘Truth and Life’.

Dass es sich bei Clown Core um eine überaus schräge Band handelt, ging bereits aus einigen Musikclips, die über YouTube veröffentlicht wurden, hervor. Beweis folgt nun auch in einem neuen Clip namens ‘Truth and Life’. In gewohnter Kloatmosphäre performen die beiden Musiker - einer Saxophonist und Keyboarder und einer Drummer und Keyboarder - mit Clownsmasken und spielen ihren sehr eigenen Musikmix, der sich fernab von jedem Musikgenre befindet. Auch das neue Musikvideo glänzt mit skurrilem Irrsinn und könnte auch ein kunterbunter verfilmter Albtraum sein. Seht hier den neuen Clip von Clown Core ‘Truth and Life’: https://www.youtube.com/watch?v=27k7w0tRUM4