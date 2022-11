The Royal Fruit Company: Die Wiederkehr des Siebziger-Rock

Der klassische, von Rock ’n‘ Roll, Blues und Soul inspirierte Sound der Siebziger boomt weltweit. Retro heißt die neue Zielrichtung, und sogar ehemals Rock-fremde Radiostationen haben diesen wegweisenden Trend für sich entdeckt. Das alles sind jedoch keine Gründe, weshalb The Royal Fruit Company so klingen, wie man es jetzt hören kann.

Zurück in die Zukunft

Mit dem Video ihrer ersten Single ‘Come On, You People’ präsentieren sich The Royal Fruit Company jetzt erstmals einer breiten Öffentlichkeit, exklusiv und vorab zu sehen auf den viralen Kanälen des METAL HAMMER.

„Wir stehen erst ganz am Anfang einer spannenden Reise, die für uns überaus vielversprechend begonnen hat und nun plötzlich Perspektiven eröffnet, mit denen wir zu Beginn selbst nicht gerechnet hatten“, sagt Mineur und fügt hinzu: „Denn wer hätte gedacht, dass wir mit unseren klassischen Rock-Direktiven plötzlich voll im Zeitgeist liegen würden?“

