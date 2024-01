Seht euch die Metal-Videos der Woche an, diesmal mit unter anderem Napalm Death, Darkwoods My Betrothed, Feuerschwanz u.v.a.!

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Der Überblick! Napalm Death präsentierten diese Woche einen Videoclip von ‘Contagion’ aus dem Album THROES OF JOY IN THE JAWS OF DEFEATISM. Darkwoods My Betrothed veröffentlichten einen weiteren Song aus ANGEL OF CARNAGE UNLEASHED. Die Debütsingle von The Halo Effect mit mehreren In Flames-Musikern. Feuerschwanz veröffentlichten den Titel-Track des kommenden Album MEMENTO MORI inklusive offiziellem Musik-Video. Korn kündigten ihr nächstes Album REQUIEM an und präsentieren zeitgleich den neuen Song ‘Start The Healing’. Mit ‘You Are The Warrior!’ veröffentlichten Unleashed einen weiteren Song ihres Albums NO SIGN OF LIFE.…