Theater in Seattle plant, ein Grunge-Musical umzusetzen

Foto: FilmMagic/Getty, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Nirvana live bei MTV Live And Loud im Dezember 1993

Braucht man das wirklich? Angeblich plant das Seattle Repertory Theatre die Umsetzung eines Musicals, das “eine originale Geschichte über einen brillanten Grunge-Musiker sowie seinen Gegner, der ihn getötet haben könnte” erzählt. Es soll im Seattle der frühen Neunziger spielen.

Einen Namen, Darstellerliste und Premierentermin dieses Projekts gibt es offensichtlich noch nicht, aber die Produzenten des Musicals, unter ihnen auch Nirvanas frühere Managerin Janet Billig Rich, haben Zugriff auf den BMG Back-Katalog, der die Songs von Nirvana, Soundgarden, Alice In Chains und The Smashing Pumpkins beinhaltet.

Ob nun am Broadway, worüber es lange Zeit Gerüchte gab, oder einem in Seattle, der Geburtsstätte des Grunge, ansässigen Theaters: Der Totalausverkauf eines Musik-Genres und einer Band plus die aberwitzige Form eines Musicals – das muss wirklich nicht sein. Dann doch lieber die Originale: