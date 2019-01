These Grey Men: Viele Gastmusiker auf dem Soloalbum des System Of A Down-Schlagzeugers

Drummer John Dolmayan auf der Bühne mit Stars On Broadway

Nachdem System Of A Down klar gemacht haben, dass von der Band keine neue Musik zu erwarten ist, nutzen die einzelnen Musiker ihre Zeit mehr für eigene Projekten: so auch Schlagzeuger John Dolmayan.

Dieser bringt mit These Grey Men ein neues Album heraus, das jede Menge Gastbeiträge beinhalten wird, darunter beispielsweise System Of A Downs Serj Tankian, M. Shadows von Avenged Sevenfold und Rage Against The Machines Tom Morello.

Gegründet hatte Dolmayan das Musikprojekt im Jahr 2014 und versprach damals schon die Fertigung eines Albums. In einem aktuellen Inerview mit SOAD Mexico gab er nun ein Update zur Arbeit an der Platte.

Alle Songs stehen bereits

„Ich arbeite noch am Album. Es wird in den nächsten vier Monaten veröffentlicht werden. Alle Songs sind aber fertig. Wir sind dabei, noch Streicher hinzuzufügen. Und dann fangen wir tatsächlich an, einige der Songs, die bereits fertiggestellt wurden, zu mischen. Es gibt ein paar coole Künstler: Serj sang zwei Songs und Avenged Sevenfold-Sänger Matt hat ein Lied gesungen und dann sind noch ein paar andere Freunde dazugekommen: Tom Morello spielte Gitarre bei einem Lied.

Ich weiß, es dauert schon ewig, aber es wird veröffentlicht werden. Bei mir kamen auch zwei Kinder in der Zwischenzeit und da hörte ich mit allem anderen auf und konzentrierte mich nur darauf, ein Vater zu sein. Es braucht also Zeit, aber hoffentlich wird es den Leuten gefallen.“