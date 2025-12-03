Toggle menu

Thomas Anders (Modern Talking) zu Gast bei L.B. Steel

Thomas Anders ist bei L.B. Steel zu Gast
Thomas Anders beim "Schlagerbooom - Alles Funkelt! Alles Glitzert!" in der Westfalenhalle Dortmund am 18. Oktober 2025
Foto: Getty Images, Sascha Schuermann. All rights reserved.
von
Das Metal-Hörspiel L.B. Steel hat sich mit Modern Talking-Sänger Thomas Anders Schlagerprominenz ins Boot geholt.
Bei dieser Nachricht muss der ein oder andere Metalhead vielleicht erst mal schlucken. Das härteste Hörspiel der Welt, L.B. Steel, hat sich für die dritte Runde, L.B. STEEL UND DIE SYMPHONIE DER ZERSTÖRUNG, keinen Geringeren als Schlager-Star Thomas Anders eingeladen. Wie das kommt? Anders beantwortet die Frage in einem kurzen Instagram-Video.

Mörder-Spaß

Er schreibt: „Jetzt fragen sich natürlich einige, ,Warum macht Thomas Anders bei L.B. Steel mit?‘ Ich hab’s getan, weil ich nämlich jemand bin, der immer gerne Dinge ausprobiert, die er noch nicht kennt. Und ich kann euch sagen, es hat mörder-Spaß gemacht. Viel Spaß beim Hören!“

In der Beschreibung zum neuesten Abenteuer der Brigade Steelforce heißt es: „L.B. Steel und seine Brigade Steelforce werden Opfer mysteriöser Anschläge. Schließlich haben es sogar die engsten Verbündeten auf die drei Metal Detektive abgesehen und es wird klar: Dahinter steckt etwas Größeres. Die Spur führt zu einem manipulativen Schlagersong, der die Menschheit in die mentale Apokalypse treibt. Nur eins kann diesen Wahnsinn jetzt noch stoppen: Heavy Metal.“

Außer Thomas Anders, der im Kapitel „Der Gehirnforscher“ zu hören sein wird, ist auch der Unterhalter Marti Fischer als Special Guest in zwei Kapiteln des Hörspiels vertreten. Die Folge erscheint am 12. Dezember.

Tracklist:

1. Steelforce Intro
2. Antenne Bielefeld
3. Klöten auf Dem Autoblech
4. Gaffaband Und Kettensäge
5. Keine Gefangenen Außer Einer
6. Blutender Stahl
7. Die Schwelle Zum Schutzmann
8. Cop Hinter Glas
9. Sprechender Schlager
10. Der Gehirnforscher (feat. Thomas Anders)
11. Schalletti Am Draht
12. Parasit Im Hirn
13. Villa Marleen
14. Der Erbauer
15. Frieden Zu Verkaufen Aber Kauft Keiner
16. Tinnitus Im Hirn
17. Ati
18. Gunnar (feat. Marti Fischer)
19. Zombie Von Links
20. Ins Herz der Bestie
21. Töte Deine Freunde
22. Frostbite in July (feat. Marti Fischer)
23. Bielefeld Gegen Den Rest der Welt
24. Steelforce Outro


