Bei dieser Nachricht muss der ein oder andere Metalhead vielleicht erst mal schlucken. Das härteste Hörspiel der Welt, L.B. Steel, hat sich für die dritte Runde, L.B. STEEL UND DIE SYMPHONIE DER ZERSTÖRUNG, keinen Geringeren als Schlager-Star Thomas Anders eingeladen. Wie das kommt? Anders beantwortet die Frage in einem kurzen Instagram-Video.
Mörder-Spaß
Er schreibt: „Jetzt fragen sich natürlich einige, ,Warum macht Thomas Anders bei L.B. Steel mit?‘ Ich hab’s getan, weil ich nämlich jemand bin, der immer gerne Dinge ausprobiert, die er noch nicht kennt. Und ich kann euch sagen, es hat mörder-Spaß gemacht. Viel Spaß beim Hören!“
In der Beschreibung zum neuesten Abenteuer der Brigade Steelforce heißt es: „L.B. Steel und seine Brigade Steelforce werden Opfer mysteriöser Anschläge. Schließlich haben es sogar die engsten Verbündeten auf die drei Metal Detektive abgesehen und es wird klar: Dahinter steckt etwas Größeres. Die Spur führt zu einem manipulativen Schlagersong, der die Menschheit in die mentale Apokalypse treibt. Nur eins kann diesen Wahnsinn jetzt noch stoppen: Heavy Metal.“
Außer Thomas Anders, der im Kapitel „Der Gehirnforscher“ zu hören sein wird, ist auch der Unterhalter Marti Fischer als Special Guest in zwei Kapiteln des Hörspiels vertreten. Die Folge erscheint am 12. Dezember.
Tracklist:
