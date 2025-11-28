Das komplette Interview mit Hannes Braun (Kissin’ Dynamite) über Dämmerland findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Hannes, wie und wann ist die erste Idee zu DÄMMERLAND entstanden?

Vor ziemlich genau drei Jahren, und zwar mitten in einer Versengold-Produktion, die ich verantwortet habe. Ich fragte Malte, ob er nicht mal Bock hätte, etwas für Kinder zu machen. Er fand die Idee sofort super. Damals hatten wir die Altersgrenze noch gar nicht festgelegt. Klar war nur: Es sollte musikalisch in einer Folk-Fantasy-Welt spielen. Bei der Story habe ich zu Malte gesagt: Das überlasse ich komplett dir. Du bist ein toller Texter – du kannst in Songs erzählen, und sicher auch ein Buch schreiben. Er wusste das da noch nicht, aber die Herausforderung hat ihn gereizt. Er hat erste Skizzen verfasst, mir geschickt – und ich war hellauf begeistert.

MH: Warum habt ihr euch dazu entschieden, nicht nur ein Hörbuch oder Musikalbum, sondern ein komplettes multi­mediales Universum zu schaffen?

Das Ganze hat eine Eigendynamik entwickelt. Malte hat die Geschichte ausgearbeitet, ich habe parallel Song-Ideen entwickelt – pro Kapitel, pro Figur gab es eine eigene Stimmung, die mich zur Musik inspiriert hat. Es war eine Art Ping-Pong: Er verfeinerte die Story, schickte mir neue Kapitel, ich schickte ihm die Songs. So hat alles ineinandergegriffen. Und, wichtig: Wir haben es nur für uns gemacht – ohne Label-Auftrag, ohne Blick auf den Markt. Am Ende standen eine fertige Geschichte und 16 Songs als Demos.

Der gestohlene Goldzahn

Erst dann sind wir rumgereist, haben telefoniert und uns Labels vorgestellt, um zu schauen, ob das überhaupt Resonanz findet. Natürlich gab es kreative Diskussionen – zum Beispiel, ob DÄMMERLAND eine stringente, lineare Erzählung haben soll oder aus in sich abgeschlossenen Episoden bestehen könnte. Beides hatte einen Reiz. Am Ende fanden wir es spannender, Fiete auf seiner fortlaufenden Reise zu begleiten – mit seiner Mission, den gestohlenen Goldzahn seiner verstorbenen Großmutter wiederzufinden.

MH: Wie hat euer Umfeld – Familie, Freunde, Band-Kollegen – auf die Idee reagiert?

Ganz ehrlich: Viele haben am Anfang gar nicht gecheckt, was wir da eigentlich machen. Folk- und Fantasy-Songs waren sie von mir gewohnt – ich schreibe ja auch für Santiano, Subway To Sally und andere. Aber dass ein sieben­stündiges Hörspiel und ein Roman dranhängen, das musste erst ankommen. Beim ersten Teil hatte ich meine eigenen Jungs von Kissin’ Dynamite noch gar nicht konkret gefragt, ob sie mitsprechen wollen – Nebenprojekte sind immer ein zweischneidiges Schwert. Für Teil zwei habe ich sie gezielt angehauen, Rollen im Hörspiel zu übernehmen. Da haben alle gesagt: „Klar, wir sind dabei.“

„Man geiert oft nach der Hitsingle.“

MH: Wie unterscheidet sich das Entstehen solch eines Albums von einer „normalen“ Albumproduktion?

In sehr vielen Aspekten. In der üblichen Musik­industrie geiert man oft nach der Hitsingle. Man schreibt so lange, bis man das Gefühl hat: Jetzt ist die Single da, um die sich alles dreht. Mit dem Streaming hat sich das verschärft – viele hören gar keine Alben am Stück. ­DÄMMERLAND ist der Gegenpol: Es geht nicht um die eine Single in der Länge von 3:30 Minuten, sondern um ein siebenstündiges Hörspiel und eine Story-Welt, in die man eintaucht. Die Songs sind vielfältig – von Folk über Ethno-Farben bis hin zu rockigen und experimentellen Momenten. Für uns fühlte sich das an wie ein riesiger Spielplatz. Es war befreiend, der klassischen Release-Logik den Rücken zu kehren.

