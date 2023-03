Thundermother stellen neue Drummerin vor

Thundermother sind wieder komplett. Wie Bandchefin Filippa Nässil in den Sozialen Medien (siehe unten) freudig mitteilte, haben die Schwedinnen eine neue Schlagzeugerin rekrutiert. So verdrischt ab sofort Joan Massing (ehemals bei Honey Creek) die Trommeln und Becken bei den Hard-Rockerinnen. Nässil holte die Französin sogar persönlich vom Flughafen ab.

Reboot abgeschlossen

Filippa stand kürzlich vor der Herausforderung, Thundermother neu zusammenzusetzen. Eigentlich wollte sie nur Frontfrau Guernica Mancini austauschen, doch damit gingen Drummerin Emlee Johansson und Bassistin Mona Lindgren nicht d’accord und traten ebenfalls aus der Band aus. Mit Sängerin Linnéa Vikström (Theorion, At The Movies) sowie Bassistin Majsan Lindberg (die früher schon einmal in der Gruppe musizierte) hatte Nässil schon zwei Posten neu besetzt. Nun sitzt mit Joan Massing auch wieder jemand auf dem Schlagzeughocker. Erst kürzlich hatte sich die Thundermother-Gitarristin zu Wort gemeldet und wollte die Trennung von Mancini, Johansson und Lindgren aus ihrer Sicht schildern.

„Ich habe in den letzten Wochen viel Negativität abbekommen und würde diese Sache gerne klarstellen. Ich bin mir der Situation, die gerade im Internet und in Zeitschriften herrscht, voll und ganz bewusst. Und ich bin darüber schockiert. Jeder, der mich kennt und getroffen hat, weiß, dass ich eine nette Person bin. […] Ich möchte euch versichern und sagen, dass ich mein absolut Bestes getan habe, um alles zwischen den alten Mitgliedern zu klären. Wir sollten uns dessen bewusst sein, was wir sagen, und darauf vertrauen, dass ich mein absolut Bestes für Peace, Love und Rock ’n‘ Roll getan und alles in meiner Macht Stehende versucht habe, die Differenzen aus der Welt zu schaffen“, gab Filippa zu Protokoll.

