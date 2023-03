Thundermother: Filippa legt neues Statement zur Trennung nach

Nachdem Filippa Nässil vor Kurzem mit einer kryptischen Erklärung am internationalen Weltfrauentag für Aufsehen sorgte, legt die Thundermother-Chefin nun nach. In einem sechsminütigen Video-Statement erklärte die Musikerin, sie hätte alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihre früheren Mitstreiterinnen in der Band zu halten.

Neues Trennungs-Statement

„Ich habe in den letzten Wochen viel Negativität abbekommen und würde diese Sache gerne klarstellen“, erklärt Filippa in besagtem Video. „Ich bin mir der Situation, die gerade im Internet und in Zeitschriften herrscht, voll und ganz bewusst. Und ich bin darüber schockiert. Jeder, der mich kennt und getroffen hat, weiß, dass ich eine nette Person bin.“

Empfehlung der Redaktion Ex-Sängerin spricht über ihre Zeit bei Thundermother Hard Rock Die ehemalige Sängerin von Thundermother spricht über ihre Zeit bei der erfolgreichen Band. Differenzen gab es wohl schon länger. Filippa verweist zudem auf diverse Interviews, die die Spaltung Thundermothers thematisiert haben. Diese Artikel würden nur einen Teil der Geschehnisse widerspiegeln. Das komplette Ausmaß der Entwicklung innerhalb der Band könnten sie aber unmöglich einfangen, so die Gitarristin. Ferner erklärt sie, dass sie sich nach bestem Wissen und Gewissen für den Erhalt der Band eingesetzt habe. „Ich möchte euch versichern und sagen, dass ich mein absolut Bestes getan habe, um alles zwischen den alten Mitgliedern zu klären“, beteuerte Filippa. „Ich denke, wir sollten uns dessen bewusst sein, was wir sagen, und darauf vertrauen, dass ich mein absolut Bestes für Peace, Love und Rock ’n‘ Roll getan und alles in meiner Macht Stehende versucht habe, die Differenzen aus der Welt zu schaffen.“

Empfehlung der Redaktion Thundermother: Guernica Mancini von Rauswurf überrumpelt Hard Rock Ex-Thundermother-Frontfrau Guernica Mancini hat in einem Interview über die Art und Weise sowie die Gründe für ihre Entlassung gesprochen. Inzwischen hat Filippa einige der vakanten Posten bei Thundermother neu besetzt. Als Sängerin fungiert nun Linnéa Vikström (Therion). Majsan Lindberg, die bereits zwischen 2019 und 2021 in der Band spielte, kehrt als Bassistin zurück. Wer fortan als Schlagzeugerin nachfolgen soll, ist indes noch offen. Kurz nach der Trennung gründeten die ehemaligen Thundermother-Mitglieder Guernica Mancini, Emlee Johansson und Mona Lindgren mit The Gems eine neue Band. Ein erstes Interview über ihre musikalischen Vorhaben gibt es hier.

