Thundermother: Guernica Mancini von Rauswurf überrumpelt

Sängerin Guernica Mancini, Bassistin Mona Lindgren und Schlagzeugerin Emlee Johansson sind bekanntlich nicht mehr Teil von Thundermother. Bandchefin Filippa Nässil feuerte Mancini, woraufhin Lindgren und Johansson ihrerseits ausstiegen. Nun hat Guernica, die letzten Herbst ihre erste Solo-Single ‘Inception’ (siehe unten) veröffentlichte, in einem Interview mit der „Rock And Roll Geek Show“ (siehe Video unten) über ihre Demission gesprochen. Demnach sei sie davon „total überrumpelt“ worden.

Über die Art und Weise des Rauswurfs bei Thundermother sagte Mancini: „Ich wurde überrumpelt. Es war fast wie in einer Folge von ‚Survivor‘ [US-TV-Show — Anm.d.A.]. Ich bekam eine E-Mail. Ich hatte so ein Gefühl, dass da was kommt. Denn Filippa hatte mich aus all unseren Social Media-Konten entfernt. Ich schrieb in die Gruppe: ‚Mädels, ich glaube, wir wurden gehackt. Ich komme nicht in unsere Mails oder in Instagram — in keines der Konten.“ Dass Nässil ein Problem mit der Liveperformance von Guernica gehabt hat, hält die Sängerin für unwahrscheinlich. Denn auf der Bühne habe sie stets abgeliefert. Und die Leute hätten die Auftritte genossen.

Persönliche Abneigung

Vielmehr seien die Gründe für die Trennung „zu hundert Prozent persönlich“. Mancini enthüllte zudem, dass viele Dinge hinter ihrem Rücken geschehen seien. „Beispielsweise Meetings, bei denen Filippa versuchte, meine Band-Kollegen zu überzeugen, was für eine furchtbare Person ich doch bin.“ Als der Interviewer seinen Eindruck schilderte, dass die Musikerinnen von Thundermother zuletzt auf der Tour mit den Scorpions ziemlich gut miteinander ausgekommen seien, antwortete Mancini: „Für meine Schauspielerei verdiene ich einen Oscar.“

Dagegen sei sie immer noch dicke mit Emlee und Mona. „Wir sind tatsächlich echt gute Freunde — und das ist das Beste meiner Zeit mit Thundermother. Emlee ist in der Tat eine meiner besten Freundinnen. Und Mona ist auch eine wirkliche Freundin geworden. Wir haben gegenseitigen Respekt füreinander, eine ähnliche Arbeitseinstellung und wollen die gleichen Dinge.“ Johansson und Lindgren hätten in einem geheimen Treffen von Nässils Plan erfahren, Guernica zu schassen. „Sie sagte den Mädels einfach: ‚Ich will Guernica feuern und habe schon eine neue Sängerin.‘ Darauf sagten sie: ‚Hey, warte mal einen Moment. Du hast uns nicht gefragt.

Wir dachten, wir hätten eine Demokratie in der Band.‘ Das wurde uns so gesagt, und so hatten wir alles gemacht.“ In der neuen Band von Guernica, Mona und Emlee wird Lindgren Gitarre spielen. Ein Bassist werde in die Band kommen, sobald es an der Zeit ist, Liveshows zu spielen. Filippa ihrerseits hat Linnéa Vikström (Therion, At The Movies) und Majsan Lindberg als neue Thundermother-Frontfrau beziehungsweise -bassistin rekrutiert.

