Thundermother: Guernica fliegt raus, Emlee & Mona gehen mit

Bei Thundermother hat sich just eine krasse personelle Umwälzung ereignet. So hat Bandchefin, Gitarristin und Haupt-Songwriterin Filippa Nässil offenbar Frontfrau Guernica Mancini gefeuert. Damit und dass sie in diese Entscheidung nicht einbezogen worden waren, waren wiederum Bassistin Mona Lindgren und Drummerin Emlee Johansson nicht einverstanden. Beide stiegen kurzerhand aus, und zusammen gründen die drei Musikerinnen nun eine neue Band. Nässil indes baut ihre Gruppe neu auf — mit Sängerin Linnéa Vikström und und Majsan Lindberg hat sie schon zwei neue Frauen am Start.

„Wir schreiben dies schweren Herzens“, beginnt das Statement von Guernica, Mona uns Emlee. „Filippa entschied, dass Guernicas Zeit in Thundermother vorüber ist. Deswegen und wegen des Mangels an Übereinstimmung bezüglich des Entscheidungsprozess in der Band haben sich Emlee und Mona dazu entschlossen, bei Thundermother auszusteigen. Filippa wird mit einer neuen Thundermother-Besetzung weitermachen. Guernica, Emlee und Mona werden weiter zusammen Musik machen und eine neue Formation gründen.“

„Unterschiedliche Richtungen“

Filippa Nässil wiederum schreibt: „Das letzte Jahr war voller Abenteuer und neuer Eindrücke. Diese Erinnerungen werden für immer bestehen. Bedauerlicherweise endet unsere Reise in dieser euch bekannten Konstellation heute. Für Thundermother wird nun ein neues Kapitel mit sowohl bekannten als auch neuen Gesichtern geschrieben. […] Nach sieben gemeinsamen Jahren sind wir leider zu der Entscheidung gekommen, dass unsere Wege in unterschiedliche Richtungen führen. Guernica, Mona und Emlee werden sich auf ihre eigenen Karrieren fokussieren. Ich wünsche ihnen nur das Beste.

Ansonsten freue ich mich zu verkünden, dass unsere Bassistin Majsan Lindberg, die vor anderteinhalb Jahren wegen ihres Studiums gegangen ist, nun abgeschlossen hat und zurückkehrt. Darüber hinaus bin ich froh, verkünden zu können, dass Thundermother Linnéa Vikström (Therion, At The Movies) mit ihrer unglaublichen Power, ihren außergewöhnlichen Stimme und ihrem gewinnbringenden Auftreten als neue Sängerin gewinnen konnten.“

