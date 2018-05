Ticket-Verlosung: Mit Vollgas zum Hurricane Festival!

Erfrischend neue Songs, wummernde Bässe und absolute Klassiker – poliert eure Sonnenbrillen, die Festivalsaison 2018 steht in den Startlöchern! In diesem Sommer geht Firestone zum vierten Mal auf Tour, um Superstars, Newcomer und Fans bei mehreren hochkarätigen Festivals in ganz Europa zusammenzubringen.

Im Rahmen von Firestone LIVE macht die Kult-Reifenmarke wieder bei einem heiß begehrten Musikspektakel in Deutschland halt: beim legendären Hurricane Festival, das vom 22. bis 24. Juni 2018 in Scheeßel stattfindet.

Top-Acts wie Arctic Monkeys, The Prodigy oder Billy Talent bringen die Musik-Fans zum Toben. Als Co-Sponsor gibt Firestone auch neben der Bühne Vollgas und vermittelt das Freiheitsgefühl der Marke auch fernab der Straße.

Am Firestone-Stand mitten auf dem Festival-Gelände entdeckt ihr neue Musik und chillt zu rockigen Beats von Nachwuchstalenten des Bandcontests Emergenza.

Mit Unterstützung von Firestone waren es vor allem die Fans, die ihre Lieblings-Band vom Proberaum auf die Firestone Stage gevotet haben – ein absoluter Geheimtipp also für jeden Festivalfan. Außerdem warten tolle Preise und Festival-Goodies bei der „Spin-the-Tyre“-Challenge auf euch.

METAL HAMMER und Firestone verlosen 1×2 Tickets für das Hurricane Festival 2018!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Hurristone“ sowie die gewünschte Stadt schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 04.06.2018, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.