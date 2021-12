Till Lindemann feiert Geburtstag mit Show in Dubai

Rammstein-Sänger Till Lindemann feiert am 4. Januar 2022 seinen 58. Geburtstag. Und da der gebürtige Leipziger weiß, wie man das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet und im Zuge dessen eine zünftige Party schmeißt, hat er sich etwas besonderes einfallen lassen. So wird der Musiker an seinem Jubeltag ein Konzert in der Coca-Cola Arena in Dubai geben.

Heißer Jahresbeginn

Wer zu dieser Zeit sowieso zufällig in dem Emirat Urlaub macht, aus anderen Gründen zugegen ist oder tatsächlich spontan hinfliegen will, kann sich an dieser Stelle um Tickets kümmern. Es gelten allerdings einige Regeln für diese Till Lindemann-Show: Besucher müssen mindesten 16 Jahre alt sein. Darüber hinaus müssen Konzertgänger einen Nachweis der vollständigen Impfung gegen Corona oder einen negativen PCR-Test vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zudem besteht während des gesamten Gastspiels Maskenpflicht.

Mit dem schwedischen Tausendsassa Peter Tägtgren spielte Lindemann bis November 2020 in dem Duo Lindemann zusammen. Seit der Trennung ist Till Lindemann allerdings alles andere als untätig gewesen und hat mit ‘Alle Tage ist kein Sonntag’, ‘Lubimiy Gorod (Любимый город)’ und ‘Ich hasse Kinder’ bereits drei Singles veröffentlicht. Letzteren Song nimmt der gebürtige Leipziger nun als Motto für seine neueste Konzertreise, die Anfang 2022 über die Bühnen dieser Welt gehen soll. Insgesamt sechs Termine hat der Musiker bislang angekündigt. Die deutschen Fans schauen dabei jedoch (vorerst noch) in die Röhre, bislang stehen Osteuropa, das Baltikum und der Nahe Osten auf dem Programm.

