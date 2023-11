Till Lindemann: Fotos, Videos, Setlist vom Tourauftakt

Till Lindemann hat aktuell gut zu tun. Zum einen hat der Rammstein-Frontmann gerade sein Soloalbum ZUNGE ohne große Plattenfirma im Hintergrund veröffentlicht. Zum anderen hat am gestrigen Mittwoch, den 8. November seine Solotournee begonnen. Der Startschuss für die Konzertreise fiel in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. Wir haben für euch ein paar von Fans aufgenommene Fotos und Videos sowie die Setlist der Show zusammengetragen (siehe unten).

Zuvor hatten sich am Abend rund 300 Menschen vor der Location versammelt, um gegen die Show zu protestieren, wie Musikexpress berichtet. Beim Auftritt in der Halle dann gab Till Lindemann selbstverständlich keine Rammstein-Stücke zum besten, schließlich umfasst sein Solomaterial mittlerweile drei Studioalben (rechnet man die Platten mit Peter Tägtgren dazu). Ein paar Songs vom jüngsten Werk ZUNGE feierten in Leipzig sodann ihre Live-Premiere. Zunächst eröffnete Lindemann mit dem Titel-Track die Show. Des Weiteren präsentierte der 60-Jährige auch Tracks wie ‘Altes Fleisch’, ‘Schweiss’, ‘Tanzlehrerin’ und ‘Sport frei’ zum ersten Mal live. Dazu gab der gebürtige Leipziger eine Reihe von bereits bekannten Songs wie ‘Praise Abort’, ‘Golden Shower’, ‘Fish On’ und ‘Blut’ zum Besten.

Till Lindemann: Setlist 8. November 2023

Zunge (Live-Debüt) Schweiss (Live-Debüt) Fat Altes Fleisch (Live-Debüt) Allesfresser Golden Shower Tanzlehrerin (Live-Debüt) Ich weiß es nicht Sport frei (Live-Debüt) Blut Praise Abort Platz Eins Fish On Gummi Steh Auf Knebel Ich hasse Kinder Skills in Pills Home Sweet Home (Tape)

