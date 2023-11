Für Iron Maiden-Stimme Bruce Dickinson wird 2024 wohl ganz im Zeichen seiner neuen Soloplatte THE MANDRAKE PROJECT stehen.

Darüber, dass Bruce Dickinson mit Produzent Roy Z an einem neuen Soloalbum werkelt, hatte METAL HAMMER schon berichtet. Nun hat der Iron Maiden-Frontmann die Veröffentlichung des besagten Longplayers angekündigt. Die Platte wird THE MANDRAKE PROJECT heißen und soll Anfang 2024 über BMG Records veröffentlicht werden. Sie stellt Dickinsons mittlerweile siebtes Solowerk dar -- und das erste seit TYRANNY OF SOULS von 2005. Zeitnahe Offenbarung "Dieses Album war eine sehr persönliche Reise für mich, und ich bin extrem stolz darauf", kommentiert Bruce Dickinson in einem Statement THE MANDRAKE PROJECT. "Roy Z und ich habe jahrelang geplant, geschrieben und aufgenommen. Nun freue ich…