Mit ‘Zunge’ veröffentlicht Till Lindemann, den ersten Song seit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Wer will, darf sich provoziert fühlen.

Nachdem die Irin Shelby Lynn im Mai schwere Vorwürfe gegenüber Rammstein-Sänger Till Lindemann erhob, brach ein ein regelrechter Shitstorm über die Band und speziell den Sänger drein. Der Musiker habe bei Pre- und Aftershowpartys Frauen mithilfe illegaler Substanzen gefügig gemacht und anschließend sexuelle Handlungen, zumindest teils gegen den Willen besagter Personen an ihnen vorgenommen, so die Anschuldigungen. Ende August wurden alle Verfahren gegen Lindemann eingestellt. Nun veröffentlicht der Sänger mit ‘Zunge’ den ersten Song seit den Vorwürfen. Till Lindemann: ‘Zunge’ in den Startlöchern Heute um 15 Uhr feierte der Song mit einem gewohnt aufsehenerregenden Video Premiere auf der Videoplattform Youtube.…