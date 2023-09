Exodus-Gitarrist Gary Holt hatte schon immer die Idee, ein Soloalbum aufzunehmen. Zustande kommen wird dieses Vorhaben allerdings vermutlich nicht.

Während eines Frage-Antwort-Formats am vergangenen Montag bei Pitbull Audio in National City (Kalifornien) wurde Exodus-Gitarrist Gary Holt gefragt, ob er jemals darüber nachgedacht habe, ein Soloalbum zu machen. Dieser erklärte, besagte Pläne hätte er bereits seit Längerem. Ob diese in naher Zukunft Formen annehmen werden, sei jedoch unklar. Exodus-Gitarrist auf Solopfaden? „Ich habe jahrelang darüber nachgedacht, eine Soloplatte zu machen, verschiedene Freunde darauf spielen zu lassen, mit verschiedenen Sängern und dergleichen. Vielleicht passiert das eines Tages. Aber momentan gebe ich für Exodus alles, was mir möglich ist. Das habe ich immer getan“, sagte Gary. „Und wenn der Rest der Band…