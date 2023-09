Till Lindemann veröffentlicht ersten Song nach den Vorwürfen

Nachdem die Irin Shelby Lynn im Mai schwere Vorwürfe gegenüber Rammstein-Sänger Till Lindemann erhob, brach ein ein regelrechter Shitstorm über die Band und speziell den Sänger drein. Der Musiker habe bei Pre- und Aftershowpartys Frauen mithilfe illegaler Substanzen gefügig gemacht und anschließend sexuelle Handlungen, zumindest teils gegen den Willen besagter Personen an ihnen vorgenommen, so die Anschuldigungen. Ende August wurden alle Verfahren gegen Lindemann eingestellt. Nun veröffentlicht der Sänger mit ‘Zunge’ den ersten Song seit den Vorwürfen.

Till Lindemann: ‘Zunge’ in den Startlöchern

Heute um 15 Uhr feierte der Song mit einem gewohnt aufsehenerregenden Video Premiere auf der Videoplattform Youtube. Laut eigener Aussage habe Till Lindemann 'Zunge' bereits vor den Anschuldigungen geschrieben. „Meine Zunge hat keinen Knochen / Und so sage ich, was ich will", heißt es darin. Die Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt verspricht viele Gemüter zu erhitzen. Als die Ermittlungen gegen Lindemann noch in vollem Gange waren, fiel der Musiker bei Konzerten mit provozierenden Aussagen und abgeänderten Songtexten auf, die dezidiert auf die Vorwürfe gegen ihn anspielten.

Unter anderem sprach der Musiker am Ende eines Konzerts im Berliner Olympiastadion vergangenen Juli folgende Worte: „Und denkt immer dran: Bösen Zungen glaubt man nicht. Die Wahrheit, die kommt doch eh ans Licht.“

