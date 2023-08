Rammstein: Richard Kruspe über die Zukunft der Band

Foto: Avalon/PYMCA/Universal Images Group, Gonzales Photo/Nikolaj Bransholm via Getty Images. All rights reserved.

Richard Kruspe mit Rammstein beim Konzert am 27. Mai 2017 in dänischen Horsens

Rammstein haben am gestrigen Sonntag, den 6. August das letzte Konzert ihrer diesjährigen Stadiontournee gespielt. Die Band um Frontmann Till Lindemann gastierte in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Nach der finalen Show meldete sich Gitarrist Richard Kruspe in den Sozialen Medien zu Wort. Mit seinem kurzen Statement dürfte der Musiker Spekulationen über die Zukunft der Band anheizen.

Zunächst bedankte sich der Rammstein-Gitarrist bei den den Fans: „Danke, dass ihr ihr seid.“ Doch dann formulierte der NDH-Metaller den folgenden Satz: „Ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, aber sie wird auf jeden Fall anders sein.“ Darin kann man nun gewiss vieles hineininterpretieren. Möglicherweise hält Kruspe die Zukunft der Gruppe für offen. Abhängig vom Ausgang der Ermittlungen gegen Sänger Till Lindemann könnte dies womöglich auch ein Ende der Band bedeuten. Oder die Aussage heißt: Das Sextett zieht sich erst einmal zurück und bespricht intern, wie es weitergehen soll.

Die Fans halten zu Rammstein

Ein Userin schreibt hierzu: „Ihr habt jetzt ganz sicher viel zu besprechen und zu reflektieren. Christophs Tränen in München waren herzzerreißend. Und es ist Euch hoch anzurechnen, dass Ihr, egal wie es in Euch ausgesehen haben mag, bis zum Schluss durchgezogen habt.“ Eine andere Kommentatorin drückt ihre Gefühle so aus: „Wir stehen vor euch, hinter euch, an eurer Seite. Wir brauchen euch. Wir geben euch nicht auf. Gebt uns nicht auf. Unser Herz brennt für euch.“ Eine dritte Nutzerin hofft, dass „die Zukunft positiv ist und wir euch noch oft live erleben dürfen“.

Darüber hinaus vermeldeten mehrere Medien vor der abschließenden Show in Brüssel, dass jemand in die Berliner Wohnung von Till Lindemann eingebrochen sei. Die Täter sollen über einen Nebenaufgang auf das Dach der Mehrparteienhauses gelangt sein und hätten sich von dort aus Zugang zur Dachgeschosswohnung des Rammstein-Sängers in Prenzlauer Berg verschafft. Dazu, ob die Einbrecher irgendetwas gestohlen haben oder ob der Einbruch in Zusammenhang mit den Anschuldigungen gegen Lindemann steht, hat die Polizei (noch) keine Angaben gemacht.

