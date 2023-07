Der Fall Till Lindemann hat nun dazu geführt, dass linke Aktivisten einen Anschlag auf der Berliner Büro von Rammstein verübt haben.

Auf das Büro von Rammstein in Berlin ist ein Anschlag verübt worden. Wie unter anderem "Tagesspiegel" und "Bild" berichten, haben offenbar linke Aktivisten in der Nacht auf Dienstag, den 27. Juni Steine in Scheiben geworfen. Zudem haben die dafür Verantwortlichen den Schriftzug "Keine Bühne für Täter" unter das Rammstein-Logo an den Räumlichkeiten in der Pankower Hertzstraße gesprayt. "Keine Bühne für Täter" Des Weiteren bestätigte eine Sprecherin der Polizei, dass diesbezüglich eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingegangen ist. Und weil ein politischer Hintergrund ebenfalls nicht ausgeschlossen werden könne, habe überdies der Staatsschutz angefangen zu ermitteln. Auf von der Nachrichtenagentur dpa veröffentlichten Bildern…