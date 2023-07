Ende September kommen While She Sleeps mit Bury Tomorrow für ein Konzert nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

Die Briten While She Sleeps sind diesen Sommer auf reichlich Festivals live unterwegs. Doch sie haben auch ein feines Headliner-Konzert in Deutschland geplant. Dieses wird Ende September in Köln stattfinden. Mit dabei sind Bury Tomorrow. METAL HAMMER präsentiert: While She Sleeps + Bury Tomorrow 30.09. Köln, Palladium Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.