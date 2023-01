Tim „Ripper“ Owens hat 50 Pfund abgenommen

Foto: Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine/Future via Getty Images/Future via Getty Images. All rights reserved.

Tim "Ripper" Owens hat ordentlich an Gewicht verloren

auch interessant

Der zwischenzeitliche Judas Priest-Sänger Tim „Ripper“ Owens hat sich mit einer erfreulichen Nachricht über seinen Gesundheitszustand zu Wort gemeldet. So hat der Musiker in den letzten Monaten konsequent an seiner Fitness beziehungsweise daran gearbeitet, ein paar überflüssige Pfunde loszuwerden. Der derzeitige KK’s Priest-Frontmann hat zuletzt beachtliche 50 Pfund abgenommen [rund 22,6 Kilogramm; ein sogenanntes englisches Pfund hat 454 Gramm — Anm.d.A.].

Toller Erfolg

Tim „Ripper“ Owens verkündete dies selbst in den Sozialen Medien mit einem Spiegel-Selfie sowie einem Foto von einer Gewichtsanzeige. „Ich habe letzten Sommer angefangen, daran zu arbeiten, an Gewicht zu verlieren, indem ich weniger gegessen habe und jeden Tag ins Fitness-Studio gegangen bin. Letzteres habe ich immer gemacht. Es war ein langsamer Prozess, doch so ist es gelaufen: Ich bin jetzt bei 165 Pfund [74,8 Kilogramm]. Insgesamt habe ich 50 Pfund abgenommen, und mein Taillenumfang ist um vier Zoll [zehn Zentimeter] geschrumpft. Ich habe mir komplett neue Klamotten geholt. Ich möchte allen danken, die mir auf diesem Weg freundliche Worte entgegengebracht haben.“

Anteilig betrachtet hat Tim „Ripper“ Owens folglich etwa 23 Prozent seines gesamten Körpergewichts abgenommen. Kompliment und Glückwunsch dafür! Der 55-Jährige spielt zusammen mit Ex-Judas Priest-Gitarrist K. K. Downing in dessen neuer Formation. Darüber hinaus mischen A.J. Mills (Gitarre), Tony Newton (Bass) und Sean Elg (Schlagzeug) mit. Entdeckt wurde der „Ripper“ von Judas Priest-Drummer Scott Travis, der ein Live-Video von der Coverband British Steel zugesteckt bekam. Anschließend ersetzte Owens den auf Solopfaden wandelnden Rob Halford. Mit den Judaspriestern nahm Tim die zwei Studioalben JUGULATOR (1997) und DEMOLITION (2001) auf, bevor Halford wieder zurückkehrte.

SERMONS OF THE SINNER VON KK’S PRIEST BEI AMAZON HOLEN!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tim Ripper Owens (@timripperowensofficial)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tim Ripper Owens (@timripperowensofficial)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.