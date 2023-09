Tim „Ripper“ Owens spricht über die Pflege seiner Stimme

Foto: Redferns via Getty Images, Christie Goodwin. All rights reserved.

auch interessant

In einem Interview mit Paltrocast wurde der ehemalige Judas Priest– und aktuelle KK’s Priest-Sänger Tim „Ripper“ Owens gefragt, ob und wie er seine Stimme in Form hält. Seine Antwort war ebenso überraschend wie simpel: Anscheinend betreibt der Musiker reichlich wenig Pflege im Hinblick auf sein Gesangsorgan.

Keine Stimmpflege

Empfehlung der Redaktion John 5 hat keinen Kontakt mehr zu Rob Zombie Glam Metal, Hard Rock Laut eigener Aussage hat Mötley Crüe-Gitarrist John 5 seit seinem Einstieg bei den Glam-Metallern kein Wort mehr mit Rob Zombie gewechselt. „Ich glaube, ich habe einfach Glück“, erklärte Tim. „Ich kümmere mich darum. Das Einzige, was ich immer tun wollte, ist, so gut wie möglich zu singen – und das in vielen unterschiedlichen Stilen. Und ich denke, ich habe einfach Glück, dass sich meine Stimme in all den Jahren ziemlich gut gehalten hat.“ Der Sänger scheint weder seiner Stimme gesondert schonende Auszeiten zu gönnen, noch auf ausreichend Schlaf zu achten. Trotzdem scheint ihm die rudimentäre Pflege keine Nachteile zu bescheren, wie der Musiker erklärt. In Form bringt er sich stattdessen während seiner Auftritte.

THE SINNER RIDES AGAIN auf Amazon.de bestellen!

„Ich wärme mich bei den KK’s Priest-Shows auf. Ich singe ‘Hellfire Thunderbolt’ auf der Bühne. Ich wärme mich also nicht davor auf oder entspanne mich danach“, erläutert Tim weiter. „Ich rede nicht viel, ich trinke viel Wasser, ich tauche einfach auf, mache meine Show, und anschließend geht es so schnell wie möglich ins Hotel. Dann wache ich am nächsten Tag auf und hoffe, dass ich singen kann. Das mit der Stimme ist eine seltsame Sache. Manchmal spielt sie einfach nicht mit. Man wacht einfach auf und sie ist nicht auf der Höhe – und man kann nichts dagegen tun.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.