John 5 hat keinen Kontakt mehr zu Rob Zombie

In einem Interview mit „THAT Rocks!“ sprach der Mötley Crüe-Gitarrist John 5 darüber, ob er noch Kontakt zu seinem ehemaligen Band-Kollegen Rob Zombie habe. Zu seinem Bedauern musste er das verneinen. Verändern möchte diesen Umstand aber definitiv.

Funkstille

Empfehlung der Redaktion Rob Zombie nicht angetan von John 5-Einstieg bei Mötley Crüe Glam Metal Rob Zombie war zwar nicht entzückt, als John 5 ihm sagte, der Gitarrist würde bei Mötley Crüe einsteigen, aber er gab sein OK. „Ich spreche nicht mehr mit Rob“, gab John 5 zu. „Ich wünschte, ich würde es tun. Ich vermisse es, mit ihm zu reden. Seine Band klingt großartig und die Show sieht fantastisch aus. Und ich möchte sehr bald wieder mit ihm ins Gespräch kommen… Ich vermisse es, mit Rob zu reden. Ich weiß, dass es ihm gutgeht. Aber ich hoffe, dass wir bald in Kontakt treten.“ Im vergangenen Mai verließ John 5 Rob Zombie, um als Nachfolger des geschassten Gitarristen Mick Mars bei Mötley Crüe zu spielen. Dies sei vor allem auf die lange Freundschaft zurückzuführen, wie der Musiker darlegte.

„Ich bin schon immer mit Nikki (Sixx, Bassist – Anm.d.A.) und Tommy (Lee, Schlagzeuger – Anm.d.A.) befreundet – für immer und ewig. Ich stehe Nikki so nahe“, erklärte John 5 vor einiger Zeit in einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM. „Wir haben gemeinsam am Meat Loaf-Song ‘The Monster’s Loose’ gearbeitet, bei Sixx A.M. natürlich; bei den L.A. Rats und am Soundtrack von ‘The Dirt’. Doch abgesehen von der Musik waren wir einfach immer da. Er war Trauzeuge bei meiner Hochzeit. Und wir sind immer ins Einkaufszentrum gegangen, sind Fahrrad gefahren und haben einfach ganz normale Sachen gemacht. So kam die ganze Sache ins Rollen…“

