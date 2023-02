Tim „Ripper“ Owens spricht über Kritik an seinem Gesang

In einem Interview mit der Radiosendung „Heavy Metal Mayhem“ sprach der ehemalige Judas Priest-Sänger Tim „Ripper“ Owens darüber, dass vieles von dem, was er sagt, nachhaltige Wirkung zeige. „Ich denke, das Problem ist, dass ich viel Humor verwende“, erklärt er. „Es ist lustig, man hat vor zehn oder fünf Jahren etwas gesagt und die Leute reden noch immer darüber.“

Humor ist ein zweischneidiges Schwert

„Niemand kennt mich. Du kennst mich weder politisch noch persönlich. Du weißt nicht, was ich tue oder wer ich bin. Du kennst nur den Tim Owens, der diese Interviews führt", erklärte der Musiker. „Was mich in Schwierigkeiten bringt, ist, dass ich gerne viel Humor benutze, also sage ich immer etwas Lustiges, und das nächste, was du erfährst, ist, dass es aus dem Zusammenhang gerissen wird." Tim „Ripper" Owens verwies vor allem auf die Tatsache, dass er vor kurzem auf Instagram bekanntgab, 50 Pfund abgenommen zu haben. Eine Tatsache, auf die der Sänger sehr stolz ist.

Allerdings habe er auch befürchtet, dass dieser Post Anlass für einige Plattformen sein könnte, besagten Umstand in etwas Negatives zu verdrehen. „Du liest Schlagzeilen… und es war eine nette, positive Sache. […] Ich lese nie Kommentare – niemals – aber bei diesem Thema dachte ich, ich würde es tun, um zu sehen, wie die Leute das tatsächlich zu einer schlechten Sache machen können. Und natürlich taten sie es. Das ist genau das, was sie tun. Und es beschäftigt einen.“

„Du kannst nicht singen“

„Leute sagen zu mir: ‚Ich mag dich nicht. Du bist scheiße, du kannst nicht singen, du hast eine schlechte Bühnenpräsenz' […]. Aber das stimmt nicht." , sagte Tim. „Wenn du nur gesagt hättest: ‚Ich mag es nicht. Ich mag seinen Gesang nicht', okay, damit kann ich leben. […] Du magst mich nicht. Das ist in Ordnung. Es gibt auch viele Sänger, die ich nicht mag. Aber so etwas würde ich nicht sagen. Der Unterschied ist, dass ich nicht auf die Seite von jemandem gehe und sage: ‚Schau dich an.' Oder: ‚Mann, das ist eine schreckliche Platte.' Ich mache das nicht. Ich bin nicht so dumm. Aber wenn die Leute sagen, ich könne nicht singen, müssen sie ihre verdammten Ohren öffnen, weil ich ziemlich alles singen kann."

