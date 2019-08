Tom G. Warrior wütend über Metallicas Celtic Frost-Cover

Eine Coverversion zu einem bestehenden Song einer bekannten Band, hat es häufig schwer, einer breiten Masse zu gefallen. Celtic Frost-Frontmann Tom Gabriel Fischer, besser bekannt unter seinen Künstlernamen Tom G. Warrior, sieht in der Version, die Metallica zu einem Song seiner Band zum Besten gab, sogar eine Art Beleidigung.

Weiterlesen Metallica covern ‘Dancing Queen’ und ‘The Final Countdown’ Metallica covern während ihrer Tournee noch immer fleißig was das Zeug hält: In Stockholm spielten sie kürzlich ‘The Final Countdown’ und ‘Dancing Queen’ nach. Im Rahmen ihrer WoldWired Tour stehen Metallica noch immer regelmäßig auf der Bühne. Bei ihren Shows spielen Robert Trujillo und Kirk Hammett immer wieder Coverversionen von bekannten Songs und Musikern. Während ihres Konzerts am 10. Mai im Letzigrund Stadion in Zürich war der Celtic Frost-Song ‘The Usurper’ zu hören. Zuvor hatten Metallica bereits einen anderen Song der schweizer Extreme Metaller live performt. Bei einem Konzert in Genf wollte die Band den verstorbenen Celtic Frost-Bassisten Martin Eric Ain würdigen und spielte im Anschluss den Klassiker ‘Procreation Of The Wicked’.

Tom G. Warrior schlugen die Coverversionen jedoch stark aufs Gemüt. In einem aktuellen Interview mit dem amerikanischen Rolling Stone kommentierte er Metallicas Performance zu ‘The Usurper’: „Sie haben den Song niedergemetzelt und das war demütigend. Warum lassen sie ihre Millionärsfinger nicht davon? Sie haben meiner Meinung nach längst die Fähigkeit verloren, richtigen Metal zu spielen. Vielleicht sollte ich auf die Bühne gehen und eine wirklich miserable Version von ‚Hit The Lights‘ mit etwa 200 Fehlern spielen, um das auszugleichen.“

Hört hier das Cover von Metallica zu ‘The Usurper’:

Hört hier das Cover von Metallica zu ‘Procreation Of The Wicked’:

