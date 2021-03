Tom Morello ist mit Ted Nugent befreundet

Es könnte kaum zwei gegensätzlichere Charaktere geben: Auf der einen Seite Tom Morello, seines Zeichens Gitarrist der linken Crossover-Kapelle Rage Against The Machine – auf der anderen Seite der rechte Trump-Unterstützer Ted Nugent. Und doch hat das Schicksal sie zusammengeführt und zu Freunden gemacht. Seltsam, oder? Bei einem kürzlichen Auftritt in „The Howard Stern Show“ (siehe Video unten) erläuterte Morello, wie es zu dieser unwahrscheinlichen Freundschaft kam.

Ted klärte Tom auf

„Anlässlich seines 60. Geburtstags hat sich jemand bei mir gemeldet“, beginnt Morello seine Ausführungen. „Sie machten ein Video und baten Gitarristen, ein paar nette Worte zu sagen. Zu der Zeit war der Ted Nugent, der in der Welt im Allgemeinen bekannt war, mehr oder weniger eine rechte Karikatur. Die Leute betrachteten ihn nicht zuallererst als den Typen, der ‘Strangehold’ auf der Gitarre spielte. Aber dann musste ich mir überlegen, was das für ein Video sein soll, das ich für Teds Geburtstag mache. Ich machte mir meine Gedanken und sagte mir: Es wird um zwei Dinge gehen. Zum einen wird es um die Dinge gehen, die Tom Morello und Ted Nugent gemeinsam haben.

Und die Liste ist lang, wir sprechen uns zum Beispiel beide für die Redefreiheit aus, wir lieben Rock’n’Roll, wir respektieren schwarze Künstler, die den Rock’n’Roll erschaffen haben. Und zum anderen unterrichtete Ted Nugent dem heranwachsenden Tom Morello über Sex. Und dann ging ich ‘Cat Scratch Fever’ durch, diese komischen Worte in dem Liedtext. Auch der Text von ‘Wang Dang Sweet Poontang’, der mir vollkommen fremd war und über den ich mich auf dem Spielplatz erkundigen musste. Jedenfalls rief mich Ted danach an. Und auch wenn wir sicher Differenzen haben, sehe ich ihn als Freund an.“

