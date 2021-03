Ozzy Osbourne tötete beinahe Slash und Tom Morello

auch interessant

Ozzy Osbourne hat schon so einiges gebracht in seiner langen Karriere. Am bekanntesten ist sicher die Anekdote mit dem abgebissenen Fledermauskopf. Auch schön die Swimmingpool-Episode, bei der er das Urin von Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx aufgeleckt hat. Doch beinahe wäre der ex-Black Sabbath-Frontmann wegen eines möglichen Bühnenunfalls in die Geschichtsbücher eingegangen.

Wie Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello im Interview mit Howard Stern (siehe Video unten) rekapituliert, hätte Ozzy Osbourne fast dafür gesorgt, dass Morello und Guns N’ Roses-Gitarrero Slash eine Runde Prytechnik abbekommen hätten. Das Ganze trug sich am 31. Oktober 2015 zu, als Ozzy beim Voodoo Fest New Orleans auftrat. Morello und Slash waren als Gaststars dabei, um die Black Sabbath-Klassiker ‘Iron Man’ und ‘Paranoid’ darzubieten. Nachdem sie Ersteren performt hatten, gingen sie hinter die Bühne, um darauf zu warten bei der Zugabe ‘Paranoid’ wieder mitzuspielen. Dazwischen sollte eigentlich noch ‘Mama I’m Coming Home’ drankommen, wobei dieses Lied Ozzy Osbourne im Grunde nie singen würde, so die Instruktion.

Bedeutende Botschaft

„Slash und ich gehen also wieder raus, und Ozzy sagt: ‚Der nächste Song heißt ‘Mama I’m Coming Home’.'“, erzählt Morello. „Also stahlen wir uns irgendwie nach hinten an die Bühne. Wir waren hinter den Verstärkern und warteten dort darauf, dass er den Song spielt. Doch da war dieser Typ von der Crew an der Seite der Bühne, der wild gestikulierte. Als ob er einen Schlaganfall hätte. Ich konnte ihn nicht hören, denn es war super laut. Aber versuchte uns etwas zu vermitteln, was eindeutig eine sehr wichtige Nachricht für uns war.“

ORDINARY MAN VON OZZY JETZT BEI AMAZON HOLEN!

Das Crew-Mitglied versuchte erstmal weiter, Morello und Slash zu signalisieren, anstatt zu ihnen hinüber zu gehen und mit ihnen zu reden. Morellos Vermutung war, weil es strikte Anweisungen gebe, während des Auftritts von Ozzy nicht die Bühne zu überqueren. „Doch letztendlich hielt es der Typ nicht mehr aus“, berichtet Tom. „Er rannte zu uns rüber und sagte: ‚Ihr sitzt auf der Pyro!‘ Ich antwortete: ‚Bruder, das nächste Mal, wenn Slash und ich auf der Pyro sitzen, solltest du vielleicht direkt rüberkommen und uns das wissen lassen.“