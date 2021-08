Tom Morello: Neues Solo-Album mit Bruce Springsteen und Eddie Vedder

Tom Morello mit Rage Against The Machine, 10.06.2008, Zitadelle Spandau, Berlin

auch interessant

Ex-Audioslave-Mitglied und Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello kündigt sein neues Album an. Für THE ATLAS UNDERGROUND FIRE holt er sich Unterstützung von Berühmtheiten der Heavy-Musikszene. Die Platte schließt an das 2018 erschienene Album THE ATLAS UNDERGROUND an. Diesmal sind unter anderen Bring Me The Horizon, Phantogram, Chris Stapleton, Mike Posner, Grandson und weitere vertreten.

Empfehlung der Redaktion Rage Against The Machine veröffentlichen Doku Crossover Rage Against The Machine wollen mit ihrer neuen Doku ‘Killing In Thy Name’ das Bewusstsein der Menschen bezüglich von Hautfarbe verändern. Bereits die erste Single des Albums, die heute erschien, verspricht einiges. Für das AC/DC ‘Highway To Hell’-Cover holt sich der Musiker Bruce Springsteen und Eddie Vedder mit ins Boot. Morello äußert sich dazu: „Unsere Version von ‘Highway To Hell’ ist eine Hommage an AC/DC, aber mit Bruce Springsteen und Eddie Vedder. Sie bringen diesen legendären Song auf die nächste Ebene. Einer der größten Rock ‘n‘ Roll-Songs aller Zeiten, gesungen von zwei der größten Rock ‘n‘ Roll-Sänger aller Zeiten. Und dann lege ich ein fetziges Gitarrensolo hin. Vielen Dank und gute Nacht.“

Tom Morello nimmt Gitarrenparts mit dem Handy auf

THE ATLAS UNDERGROUND FIRE erscheint am 15. Oktober 2021. Die Aufnahmen fanden während der Corona-Pandemie statt. Daher musste Morello für den Produktionsprozess kreativ werden. „Während des Lockdowns hatte ich keinen Zugang zu einem Tontechniker, also musste ich alle Gitarrenparts mit der Sprachaufzeichnungsfunktion meines Telefons aufnehmen. Das schien eine abwegige Idee zu sein, aber es führte zu einer kreativen Freiheit, da ich keinen der Gitarrenparts überdenken konnte und einfach meinem Instinkt vertrauen musste.

Diese Platte war eine Rettungsinsel in einer schwierigen Zeit. Sie ermöglichte es mir, neue Wege zu finden, um neue globale künstlerische Verbindungen zu schaffen. Diese trugen dazu bei, eine Zeit der Angst und Besorgnis in eine Zeit des musikalischen Ausdrucks und rockiger Jams zu verwandeln.“

Die Tracklist von THE ATLAS UNDERGROUND FIRE: