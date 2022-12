Schlechte Nachrichten für Fans von Lara Croft unter den Nintendo-Spielern! Die Veröffentlichung der angekündigten ‘Tomb Raider’-Spiele für die Switch verschiebt sich. Im Oktober 2021 hatten Publisher Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics den Release angekündigt – noch für dieses Jahr. Doch 2022 ist beinahe um und ‘Lara Croft And The Guardian Of The Light’ (2010) und ‘Lara Croft And The Temple Of Osiris’ (2014) sind für die Konsole nach wie vor nicht erhältlich.

Empfehlung der Redaktion Lara Croft und der Tempel des Osiris: Spaß hoch vier Lara Croft ist zurück: Ihr neuestes Abenteuer ‘Lara Croft und der Tempel des Osiris’ bietet ein atmosphärisches Szenario und einen Vier-Spieler-Modus. Wir haben den Test. Wer die beiden Titel aus der Kult-Reihe also auf der Nintendo Switch neu erleben oder das erste Mal spielen möchte, muss sich gedulden. Publisher Feral Interactive, der die Spiele portiert, vertröstete über Twitter auf das nächste Jahr, lockte für 2023 allerdings auch mit mehr Informationen. Zeitgleich ging das Unternehmen auf die Möglichkeit einer physischen Veröffentlichung ein. Diese stehe noch nicht fest, allerdings zieht Feral Interactive es in Erwägung.

Lara Croft and the Guardian of Light/Temple of Osiris are now coming to Nintendo Switch in 2023. We look forward to sharing more in the new year!

— Feral Interactive (@feralgames) December 21, 2022